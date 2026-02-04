Helena Prestes ha vissuto settimane intense e cariche di emozioni contrastanti. L’ex concorrente del Grande Fratello si è recata in Brasile per assistere il padre dopo un grave incidente, trovandosi ad affrontare una situazione familiare complessa che l’ha messa a dura prova. Al suo fianco, seppur a distanza, c’è stato Javier Martinez, il cui supporto si è rivelato fondamentale.

L’emergenza familiare e il viaggio in Brasile

La vicenda ha avuto inizio in modo drammatico quando Helena e la sua famiglia hanno appreso dell’incidente del padre attraverso un articolo di giornale. L’uomo era caduto davanti a una macelleria e si trovava ricoverato in ospedale, ma senza documenti d’identità. Nessuno dei familiari riusciva a localizzarlo, fino a quando non sono riusciti a riconoscerlo dalle foto pubblicate.

La situazione si è rivelata più grave del previsto: il padre di Helena aveva subito un ictus seguito da una emorragia cerebrale che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza. “Ho provato un senso di vuoto totale”, ha raccontato la modella brasiliana al settimanale Chi, descrivendo un’esperienza che non augura a nessuno.

Una volta giunta in Brasile, Helena si è trovata ad affrontare l’aggressività del padre, causata dalle infezioni e dalla polmonite che avevano complicato il suo quadro clinico. Un comportamento che, purtroppo, non rappresentava una novità per la famiglia Prestes.

La scoperta di una realtà degradante

Al di là delle condizioni di salute, Helena ha dovuto confrontarsi con una realtà domestica scioccante. “Ho trovato una situazione di degrado totale”, ha spiegato la modella. Il padre era diventato un accumulatore seriale, con materassi sparsi ovunque, sporcizia e confusione generale.

La situazione era talmente grave che lei e sua sorella hanno dovuto chiamare tre camion per svuotare completamente l’abitazione. È stato necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine per verbalizzare e mettere ordine nella situazione.

Da questo momento in poi, l’uomo non potrà più vivere autonomamente, il che comporterà per Helena e i suoi familiari la necessità di sostenere le spese per un’infermiera a tempo pieno.

Il sostegno prezioso di Javier Martinez

Durante questa difficile prova, Javier Martinez si è dimostrato un compagno presente e premuroso. Inizialmente, Helena non voleva recarsi in Brasile a causa del rapporto turbolento che ha sempre caratterizzato il legame con il padre. È stato proprio il pallavolista argentino a convincerla dell’importanza di questo gesto.

La lucidità di Javier ha aiutato Helena a riflettere sul valore di un padre nella vita di una persona, nonostante le difficoltà del passato. Durante il soggiorno brasiliano, la modella si svegliava alle 6 del mattino per sentirlo telefonicamente. “È una persona molto ‘caliente’, anche poco paziente. Ma è stato fantastico”, ha raccontato Helena, sottolineando quanto sia stato bello riabbracciarlo una volta rientrata in Italia.

Questa esperienza ha portato Helena a una decisione importante: andare oltre il dolore dell’infanzia legato al rapporto con il padre, scegliendo “la luce” e “una direzione” per il suo futuro. Un percorso di crescita personale che la vede sostenuta dall’amore di Javier e dalla consapevolezza di aver fatto la cosa giusta, nonostante tutto.