La puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne è stata caratterizzata da diversi blocchi inerenti sia il Trono Classico sia quello Over. In merito ai giovani, c’è stato un nuovo video di Ciro Solimeno in riferimento al suo precedente percorso a UeD. Per quanto riguarda Sara Gaudenzi, invece, la ragazza ha avuto un crollo. Al Trono Over ci sono state sorprese spiazzanti e scontri molto accesi.

La decisione di Ciro Solimeno e il crollo di Sara Gaudenzi a UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi è partita dal Trono Classico chiedendo a Ciro Solimeno che decisione avesse preso in merito al suo futuro nel programma. Il ragazzo si è sfogato in un nuovo video con la redazione in cui ha ammesso di essere rimasto molto male per quello che ha letto sui social dopo le sue confessioni, in quanto in tanti si sono scagliati contro di lui senza prendere minimamente in considerazione Martina De Ioannon. Inoltre, Ciro si è anche stupito per il fatto che la ragazza non abbia commentato in alcun modo quanto emerso.

Tina Cipollari ha molto appoggiato Ciro, sta di fatto che ha reputato Martina molto più responsabile di quanto accaduto, in quanto era lei la tronista. Maria ha voluto chiudere la questione invitando Ciro a dare una risposta definitiva in merito al suo percorso, e lui ha detto di voler continuare, in quanto è interessato alle corteggiatrici che sono in studio per lui. La conduttrice, allora, ha ribadito di reputare chiusa la questione inerente Martina e di non voler parlare più di lei per tutto il trono di Solimeno.

Sara Gaudenzi, invece, è andata a riprendere Jakub, ma il ragazzo ha ammesso di non voler tornare nel programma. Dopo questa batosta, la ragazza ha avuto uno sfogo in studio in cui si è detta molto stanca e provata per tutto quello che le sta accadendo ultimamente. Malgrado tutto, però, la tronista ha detto di essere desiderosa di innamorarsi, quindi ha scelto di ripartire daccapo continuando a conoscere Simone, Raien e nuovi corteggiatori.

Sebastiano fa una sorpresa ad Elisabetta, lite tra Gemma e Mauro

L’attenzione, poi, si è spostata sul Trono Over di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci sono stati Sebastiano Mignosa ed Elisabetta. Il cavaliere ha deciso di spiazzare la dama facendole un regalo inaspettato, ovvero, i biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio che lei adora. La donna è rimasta molto colpita, sta di fatto che ha ammesso di reputare Sebastiano un grande corteggiatore. Tina Cipollari ha provato a dissuadere la donna spronandola a pensare a tutte le cose negative che lui ha compiuto nei suoi riguardi, ma i suoi interventi non hanno cambiato la situazione.

Gemma Galgani ha avuto uno scontro con Mauro. Il cavaliere si è detto alquanto deluso da alcuni comportamenti della dama, sta di fatto che ha manifestato la volontà di interrompere la conoscenza. Il tutto, però, si è concluso non prima di aver dato luogo ad una discussione piuttosto accesa. Edoardo, poi, ha deciso di dare l’esclusiva a Paola, cosa che ha spiazzato tutti, soprattutto la padrona di casa. Tina Cipollari e Barbara De Santi hanno accusato Edoardo di essere poco chiaro e coerente, poiché fino a ieri era predisposto a conoscere altre dame, tra cui Lucia, che ha rifiutato il suo numero.