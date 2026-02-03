Il calcio italiano torna protagonista su Mediaset con due appuntamenti imperdibili: i primi due quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, alle ore 21, Italia 1 ospiterà in esclusiva assoluta le sfide Inter-Torino e Atalanta-Juventus, due match che promettono spettacolo e adrenalina.

Diritti televisivi e copertura mediatica

Mediaset ha rinnovato la propria partnership con la competizione nazionale, assicurandosi i diritti della Coppa Italia per le prossime due stagioni, fino al 2027. Questa strategia conferma l’impegno del gruppo televisivo nel portare il grande calcio in chiaro, garantendo a tutti gli appassionati l’accesso gratuito alle partite più importanti del torneo.

La copertura sarà totale: oltre alla trasmissione su Italia 1, tutti i match saranno disponibili in live streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Questa formula multi-piattaforma vi permette di seguire le partite ovunque vi troviate, senza perdere nemmeno un’azione.

Programmazione dettagliata dei quarti

Il programma prevede due serate consecutive di grande calcio. Mercoledì 4 febbraio alle ore 21:00, l’Inter affronterà il Torino in una sfida che vedrà i nerazzurri favoriti ma attenti a non sottovalutare la determinazione granata. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, una coppia consolidata che saprà raccontarvi ogni momento saliente dell’incontro.

Giovedì 5 febbraio, sempre alle 21:00, sarà la volta del big match Atalanta-Juventus. Questo derby del nord promette emozioni forti, con la Dea che cercherà di confermare il proprio momento magico contro una Juventus sempre affamata di successi. Massimo Callegari e Massimo Paganin vi accompagneranno in questa sfida attraverso la loro telecronaca esperta.

Studio e analisi post-partita

Entrambe le serate saranno arricchite da studi di approfondimento condotti da Monica Bertini, volto ormai familiare del calcio Mediaset. Per Inter-Torino, la conduttrice sarà affiancata da un panel di esperti di primo livello: Andrea Ranocchia (ex giocatore nerazzurro), Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e l’arbitro Graziano Cesari.

La serata di Atalanta-Juventus vedrà invece in studio Alessio Tacchinardi (ex centrocampista bianconero), Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e ancora Graziano Cesari per le analisi arbitrali. Questa varietà di punti di vista garantirà un’analisi completa e approfondita di ogni aspetto delle partite, dalle tattiche alle decisioni controverse.