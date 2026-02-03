Lele Mora torna a far parlare di sé con dichiarazioni esplosive su Fabrizio Corona e rivelazioni intime sulla sua vita privata. L’ex agente delle star, ospite del Peppy Night di Peppe Iodice, non ha risparmiato critiche al suo ex protégé e ha aperto le porte del suo passato sentimentale.

Le critiche a Corona sul caso Signorini

Il 70enne ha espresso una condanna netta verso le recenti azioni di Fabrizio Corona, in particolare per quanto riguarda il caso “Falsissimo il Prezzo del Successo” e le relative accuse mosse ad Alfonso Signorini. “Io non condividevo quasi nulla di quello che faceva Fabrizio e ancora oggi non condivido nulla di quello che fa”, ha dichiarato senza mezzi termini.

Mora ha sottolineato come, secondo la sua visione, ogni cosa nella vita debba essere fatta “sempre con il massimo rispetto della vita degli altri”. Le sue parole si fanno particolarmente dure quando analizza le motivazioni che spingerebbero Corona: “Lui è malato di denaro. Tutto quello che porta denaro lui lo fa, non guarda in faccia a nessuno, non gli importa degli altri”.

Nonostante le critiche feroci, l’ex agente ha espresso la sua convinzione che Corona non tornerà in carcere: “No, assolutamente, però non si dicono certe cose”. Una posizione che lascia trasparire come, nonostante tutto, ci sia ancora un legame tra i due.

La vita sentimentale di Mora: “Una decina di fidanzati”

Durante l’intervista, Lele Mora ha fatto rivelazioni inedite sulla sua vita privata, confermando di aver avuto “una decina” di fidanzati nel corso degli anni. Con la sua consueta ironia, ha raccontato episodi curiosi, come quando gli è stato chiesto se gli piacesse Costantino Vitagliano: “No, troppo bello, non mi interessava!”.

L’ex agente ha descritto un mondo fatto di corteggiatori e opportunisti, parlando di un vero e proprio “sciame” che lo circondava, soprattutto nei locali come la discoteca Hollywood. “Di solito sono le api che cercano di mangiare il miele, invece lì intorno a me c’erano tanti farfalloni“, ha spiegato con una metafora efficace.

Mora ha tenuto a precisare la sua filosofia nei rapporti: “Con me non funzionava così, se uno aveva le doti, la bravura, il talento, la possibilità di andare avanti, allora poteva lavorare con me, altrimenti nulla”. Una distinzione netta tra opportunità professionali e vita privata che caratterizzava il suo approccio.

I segreti che non svelerà mai

Costantino Vitagliano, presente in studio, ha aggiunto dettagli piccanti rivelando che il suo “papà professionale” era corteggiato non solo da uomini, ma anche da donne famose, alcune delle quali “famosissime in onda ancora adesso con dei programmi televisivi”. Queste personalità, secondo quanto emerso, avrebbero voluto “dormire” con l’ex agente.

Mora ha confermato tutto ma si è categoricamente rifiutato di fare nomi: “Lasciamoli fare a Corona i nomi, io non li faccio e non inizierò certo adesso”. Un atteggiamento che dimostra come, nonostante le critiche, mantenga ancora un certo rispetto per la privacy altrui, a differenza di quanto attribuisce al suo ex protégé.