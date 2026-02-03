I Muppet tornano sul piccolo schermo con un evento speciale che promette di riportare la magia del celebre teatro. Disney+ si prepara a lanciare The Muppet Show domani, mercoledì 4 febbraio, con un cast di ospiti d’eccezione che include Maya Rudolph, Sabrina Carpenter e Seth Rogen. Un ritorno che celebra i 50 anni di una delle serie più amate della televisione mondiale.

Un cast stellare per il grande ritorno

L’evento speciale vede la partecipazione di Maya Rudolph come guest star principale, affiancata dalla popolare cantante Sabrina Carpenter, che non si limita a essere ospite ma ricopre anche il ruolo di executive producer. Particolarmente interessante è il coinvolgimento di Seth Rogen, che unisce il ruolo di guest star a quello di executive producer attraverso la sua Point Grey Pictures.

Il progetto è diretto da Alex Timbers, che ne è anche executive producer, mentre la produzione vede collaborare 20th Television, Disney Branded Television, The Muppets Studio e Point Grey Pictures. Un team che garantisce la qualità produttiva necessaria per onorare l’eredità dei Muppet.

La magia dei personaggi iconici

I veterani interpreti dei Muppet tornano a dare vita ai personaggi che hanno fatto la storia della televisione. Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman e Matt Vogel riprendono i loro ruoli storici, supportati da un team di performer di grande talento.

Particolare menzione merita Dave Goelz, che lavora con i Muppet da oltre 50 anni e che nella serie originale ha dato vita a personaggi indimenticabili come Gonzo e il Dr. Bunsen Honeydew. La sua presenza garantisce quella continuità artistica che i fan della prima ora sapranno certamente apprezzare.

Musica e spettacolo nel nuovo millennio

L’aspetto musicale dell’evento speciale non è stato trascurato. Il singolo “The Muppet Show Theme (2026)”, interpretato dai Muppet stessi, sarà disponibile in contemporanea con il debutto dello show. La produzione musicale è affidata a Bill Sherman, vincitore di premi GRAMMY® e Emmy® Award, che promette di rinnovare la storica sigla mantenendone l’essenza originale.

Kermit, Miss Piggy e tutti gli amati personaggi saliranno ancora una volta sul palco dello storico Muppet Theatre, promettendo quella combinazione unica di musica, risate e caos controllato che ha reso celebre il format originale. La serie originale, creata da Jim Henson, andò in onda dal 1976 al 1981 in più di 100 Paesi, ospitando leggende come Elton John, Johnny Cash, Diana Ross e Paul Simon, e conquistando premi Emmy®, GRAMMY®, Peabody e BAFTA.