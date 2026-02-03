Fabrizio Corona e il suo controverso programma Falsissimo sono improvvisamente scomparsi da Instagram. Nella mattinata di martedì 3 febbraio 2025, i profili dell’ex re dei paparazzi sono stati resi non disponibili, scatenando interrogativi sui motivi di questa drastica decisione.

La sparizione dai social

L’account Instagram di Fabrizio Corona, seguito da migliaia di utenti, risulta ora irraggiungibile insieme a quello del suo programma Falsissimo. Al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali per l’eliminazione degli account, ma tutto lascia pensare che sia stata la piattaforma stessa a prendere questa decisione, non il diretto interessato.

La tempistica della rimozione non sembra casuale: arriva infatti a stretto giro dalla messa in onda della nuova puntata di Falsissimo, pubblicata nella serata di lunedì 2 febbraio. Nonostante il Tribunale di Milano avesse imposto a Corona di non pubblicare altri contenuti su Alfonso Signorini per violazione di copyright, il 51enne ha continuato imperterrito a parlare dell’ex conduttore del Grande Fratello Vip, lanciando nuovo materiale contro il giornalista.

La guerra contro Mediaset

Nelle ultime settimane Corona ha ingaggiato una vera e propria battaglia mediatica non solo contro Signorini, ma anche contro l’intera Mediaset. I suoi attacchi si sono estesi a Pier Silvio Berlusconi e ad alcuni volti di punta della rete, con particolare accanimento verso Gerry Scotti.

L’ex paparazzo ha lasciato intendere che il popolare conduttore, quando era al timone di Passaparola, avrebbe intrattenuto rapporti intimi con diverse Letterine. Queste gravi accuse sono state immediatamente e seccamente smentite da Scotti attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Gerry ha dichiarato che per farsi un’idea di come siano andate realmente le cose, bastava chiedere alle dirette interessate – le ex Letterine – sicuro che queste avrebbero confermato di non aver mai assistito ad atteggiamenti non professionali da parte sua.

La risposta delle ex showgirl

Dopo lo scoppio del caso, cinque ex showgirl di Passaparola si sono esposte pubblicamente per smentire categoricamente le dichiarazioni di Corona. A loro si è aggiunta Sara Tommasi, che ha collaborato con Scotti anni fa a Paperissima.

Tutte e sei le donne hanno dichiarato che Gerry ha sempre mantenuto comportamenti ineccepibili, esprimendo la sicurezza che anche le altre ex Letterine possano confermare questa versione. Sara Tommasi è stata particolarmente esplicita, riferendo che il conduttore nei suoi confronti è stato sempre “distaccato” nel senso più positivo del termine, non prendendosi mai confidenze oltre il suo ruolo professionale.