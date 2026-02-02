Si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Fedez diventare padre per la terza volta. L’indiscrezione, che sta facendo il giro del web, riguarda la sua attuale compagna Giulia Honegger, che secondo alcuni rumors sarebbe in dolce attesa del loro primo figlio insieme.

Le voci di una possibile gravidanza

Le prime indiscrezioni su una presunta gravidanza di Giulia Honegger erano circolate già alcune settimane fa, ma ora a rilanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, nota esperta di cronaca rosa. Attraverso le sue Instagram Stories, la gossippara campana ha dichiarato che nella vita dell’ex marito di Chiara Ferragni starebbe per arrivare “qualcosa di davvero speciale”, alimentando ulteriormente le speculazioni su un possibile bebè in arrivo.

Se la notizia dovesse essere confermata, per il rapper milanese si tratterebbe della terza paternità. Fedez è già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, mentre per la 29enne stilista sarebbe la prima esperienza da madre. I diretti interessati, tuttavia, non hanno ancora commentato l’indiscrezione, preferendo mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Un amore sempre più solido

Da quando Fedez ha iniziato la relazione con Giulia Honegger, ha decisamente cambiato il suo approccio nei confronti del mondo del gossip. Con la giovane stilista conduce una vita molto più appartata e meno esposta rispetto al passato, scegliendo di proteggere maggiormente la propria privacy.

Il legame tra i due si è rivelato particolarmente serio quando hanno deciso di trascorrere del tempo insieme a Disneyland Paris con Leone e Vittoria. Quell’occasione ha rappresentato un momento importante per Giulia, che ha potuto entrare ancora più profondamente nel mondo familiare del compagno, consolidando il rapporto con i suoi figli.

Situazioni sentimentali a confronto

Mentre Fedez sembra aver trovato una nuova stabilità sentimentale con Honegger, la situazione di Chiara Ferragni appare diversa. L’influencer continua infatti a dichiararsi single dopo la fine della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, che aveva fatto sperare in una nuova storia d’amore duratura.

Il rapporto tra Ferragni e l’imprenditore era durato diversi mesi e tutto lasciava presagire un futuro insieme. Tuttavia, nei mesi scorsi Tronchetti Provera ha spiazzato tutti tornando tra le braccia dell’ex moglie Nicole Moellhausen. Secondo alcune indiscrezioni, Chiara non sarebbe mai riuscita a entrare completamente nelle grazie della famiglia Tronchetti Provera, circostanza che avrebbe influito negativamente sull’evolversi della relazione.