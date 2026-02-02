La messa in onda del 2 febbraio di Uomini e Donne è stata interamente dedicata alle vicende del Trono Over. Non sono mancate discussioni molto accese, corredate da accuse decisamente pesanti, racconti di uscite finite male e uscite saltate all’ultimo. Nella parte conclusiva della puntata, però, Maria De Filippi ha fatto rientrare Ciro Solimeno, che aveva lasciato lo studio insieme alle corteggiatrici qualche puntata fa, dopo le confessioni fatte sul trono di Martina De Ioannon. In tale occasione, il ragazzo ha fatto delle confessioni importanti.

Ciro Solimeno rientra a UeD e fa altre confessioni: la reazione di Tina Cipollari e Maria De Filippi

Tra gli argomenti degni di nota che sono stati affrontati nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato, sicuramente, il piccolo blocco dedicato a Ciro Solimeno. Alla fine della puntata, la conduttrice ha chiesto al ragazzo di rientrare in studio per comunicare la sua decisione in merito al proseguimento o meno del suo trono. Il tronista è apparso molto provato e pentito, ed ha ammesso di avere interesse a continuare in quanto preso da alcune corteggiatrici. Malgrado questo, però, prima di pronunciarsi definitivamente, ha chiesto di poter parlare con sua madre. Maria De Filippi glielo ha concesso, ma poi gli ha fatto una domanda, ovvero, gli ha chiesto di rivelare se il motivo per cui Martina De Ioannon rifiutò di partecipare al primo confronto in studio risiedesse proprio in tutto quello che lui ha confessato di recente.

Il tronista ha confermato ed ha raccontato che, dopo quel confronto senza Martina, i due si siano parlati ed abbiano fatto un patto, ovvero, non far emergere mai questa cosa. Alla luce di questo, Tina Cipollari ha accusato Martina, complimentandosi ironicamente per la sua sincerità. Maria, invece, ha preferito non sbilanciarsi troppo. La padrona di casa ha semplicemente invitato Ciro a non parlare mai più di Martina nel caso in cui avesse preso la decisione di proseguire il suo percorso nel programma.

Edoardo accusa pesantemente alcuni esponenti di Uomini e Donne, un cavaliere sotto attacco

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con uno scontro piuttosto acceso tra Edoardo e Rosanna Siino. Il cavaliere, che sta frequentando Paola, si è scagliato contro Rosanna, Alessio Pili Stella e Barbara De Santi, accusandoli di essersi accordati per andargli contro. Rosanna non ha affatto gradito le illazioni del cavaliere, sta di fatto che non ha esitato ad attaccarlo, accusandolo di non essere un uomo. A placare gli animi, poi, ci ha pensato Gabriele, il quale è intervenuto dichiarandosi molto interessato a Paola. Quest’ultima, dopo l’acceso dibattito di cui si è reso protagonista Edoardo, ha deciso di ballare con Gabriele.

Successivamente, poi, si è aperto un blocco dedicato a cinque protagonisti, ovvero, Gloria Nicoletti, Marta, Maria, Dario e Antonio. Quest’ultimo è uscito con Marta, ma i due hanno deciso di interrompere. Dario, invece, è uscito con tutte e tre le dame. Tutte hanno avuto come l’impressione che il cavaliere fosse un po’ freddo e chiuso, ma lui ha specificato che è fatto in questo modo. Gloria ha raccontato la loro uscita ed ha detto di essere stata molto intraprendente, a differenza dell’uomo. Malgrado questo, però, i due hanno deciso di darsi un’altra chance. Maria, dal canto suo, ha interrotto la conoscenza, mentre Marta ha scelto di continuare, e i due hanno ballato insieme. I modi di fare del cavaliere, eccessivamente pacati, hanno generato un po’ di sgomento, sia nel pubblico da casa, sia in Tina Cipollari, che in più occasioni ha ripreso il suo essere alquanto passivo.

Salta l’uscita di una coppia, arriva un nuovo cavaliere

Poi è stata la volta di Cinzia M. e Lanfranco. I due hanno raccontato di frequentarsi da due mesi, e le cose stanno andando molto bene. Lui ha manifestato l’intenzione di uscire dal programma con lei, ma la donna ha ammesso che, malgrado sia presa dal cavaliere e si trovi molto bene con lui, crede che questo sia un passo troppo affrettato da compiere al momento, quindi, gli ha chiesto un po’ di tempo in più. Lanfranco è rimasto un po’ male, ma alla fine ha deciso di assecondare la richiesta della donna. Alla fine, poi, è stato presentato un nuovo cavaliere, ovvero, Nicola, che si è scoperto essere un ex compagno di scuola di Elisabetta. I due si sono incontrati in studio per caso ed hanno raccontato qualche episodio legato al loro passato.