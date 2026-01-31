Febbraio 2026: tutte le nuove serie originali in arrivo su Disney+

Il mese di febbraio 2026 si preannuncia ricco di sorprese per gli abbonati Disney+, con un catalogo che spazia dalle serie originali più attese ai grandi classici cinematografici. La piattaforma di streaming propone una programmazione variegata che include ritorni molto attesi e nuove produzioni esclusive.

Le serie più attese del mese

Il 5 febbraio segna il debutto della seconda stagione di Paradise, dove Xavier intraprende una ricerca disperata di Teri nel mondo esterno. Questa nuova stagione ci rivela come le persone sono sopravvissute nei tre anni successivi al fatidico “Giorno”, mentre a Paradise il tessuto sociale si sgretola e emergono nuovi segreti sulle origini misteriose della città.

Grande attesa anche per Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la nuova serie FX firmata Ryan Murphy che arriva il 13 febbraio. Questa produzione esplora l’innegabile alchimia e il corteggiamento lampo di una delle coppie più iconiche del XX secolo, ispirandosi al libro di Elizabeth Beller “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”. La serie racconta il viaggio complesso di una coppia il cui amore privato è diventato un’ossessione nazionale.

Il 23 febbraio torna The Artful Dodger con la sua seconda stagione, dove il protagonista si trova in guai seri con un appuntamento al cappio e l’ispettore Boxer alle calcagna. Nel frattempo, Lady Belle è determinata a costruirsi un futuro nel campo della medicina, mentre l’astuto Fagin trascina Dodger nel loro colpo più pericoloso di sempre.

Cinema e intrattenimento per tutti

Per gli amanti del cinema, il 10 febbraio arriva “Ella McCay – Perfettamente Imperfetta”, una commedia fresca e commovente scritta e diretta da James L. Brooks. Il film racconta la storia di una giovane donna idealista alle prese con la gestione di una famiglia tutt’altro che perfetta, vantando un cast stellare che include Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden e Woody Harrelson.

Gli iconici Muppet tornano protagonisti il 4 febbraio con un nuovo show che vede Kermit, Miss Piggy e tutti gli amati personaggi salire nuovamente sul palco dello storico Muppet Theatre. L’evento speciale avrà come ospite Sabrina Carpenter, promettendo musica, risate e tanto caos nel tipico stile Muppet.

Programmazione continuativa e sport

Durante tutto il mese prosegue The Beauty, la nuova serie FX co-creata da Ryan Murphy, mentre si avvicina il finale della terza stagione di Tell Me Lies, che terminerà il 17 febbraio con l’ottavo episodio. Gli appassionati di calcio femminile potranno seguire la UEFA Women’s Champions League con la Juventus che affronterà il Wolfsburg nei play-off della fase a eliminazione diretta il 12 e 19 febbraio.

Il 20 febbraio debutterà Watching You, un nuovo thriller psicologico con Aisha Dee che sarà disponibile con tutti gli episodi fin dal primo giorno. La piattaforma arricchisce inoltre il proprio catalogo con classici romantici perfetti per San Valentino, tra cui “Notting Hill”, “Pretty Woman” e “10 cose che odio di te”