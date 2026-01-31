Daniela Bello rompe il silenzio: cosa ha detto davvero su Gerry Scotti

Daniela Bello, storica ex letterina di Passaparola e volto noto della televisione italiana, ha deciso di rompere il silenzio dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona contro Gerry Scotti nell’ultima puntata di “Falsissimo Il Prezzo Del Successo”. La sua testimonianza si aggiunge a quella di altre colleghe che stanno difendendo il conduttore dalle pesanti insinuazioni dell’ex re dei paparazzi.

La testimonianza di una collaborazione trentennale

Daniela Bello può vantare una collaborazione professionale con Gerry Scotti che si estende per oltre trent’anni. Il loro primo incontro televisivo risale al 1995 con “La Sai L’Ultima?”, seguito nel 1996 da “Tutti in Piazza” e successivamente dalla lunga esperienza a “Passaparola” dal 1999 al 2002. Durante questi anni di lavoro insieme, la conduttrice ha avuto modo di conoscere anche altre personalità del mondo televisivo come Ilary Blasi e Silvia Toffanin.

Proprio questa lunga esperienza professionale ha spinto Daniela Bello a sentirsi in dovere di intervenire pubblicamente. Attraverso una storia Instagram, ha voluto mettere in chiaro la sua posizione: “Fino ad adesso non avevo intenzione di dire nulla. Poi però le cose montano senza possibilità di restare zitta”. La presentatrice, che attualmente lavora per il canale QVC, ha descritto Scotti come una persona sempre seria e corretta nei rapporti professionali.

Smentita categorica del “sistema Gerry”

Nel suo intervento social, Daniela Bello ha categoricamente smentito l’esistenza del presunto “sistema Gerry” di cui parla Corona nel suo format YouTube. “Conosco Gerry Scotti da più di 30 anni e, prima di Passaparola, ho lavorato con lui in altre trasmissioni. Per me è sempre stata una persona seria e corretta. Mai avuto avance, mai una richiesta opaca”, ha dichiarato con fermezza.

L’ex letterina ha sottolineato come il conduttore si sia sempre comportato in maniera educata e professionale, senza mai fare proposte inappropriate o avance di alcun tipo. La sua testimonianza si conclude con una chiara posizione: “Il ‘sistema Gerry’ come viene definito, per me non è mai esistito. Per chi non ci crede posso fare poco, ma questa è la verità. Punto”.

Un coro di voci in difesa del conduttore

La dichiarazione di Daniela Bello rappresenta l’ennesima testimonianza a favore di Gerry Scotti, dopo che già Cristina Cellai, Ludmilla Radchenko e Giulia Montanarini avevano preso le sue difese. Quest’ultima aveva addirittura definito Corona “uno squilibrato che mente”, evidenziando come le accuse sembrino prive di fondamento concreto.

A differenza dei primi due episodi de “Il Prezzo del Successo” dedicati ad Alfonso Signorini, che contenevano chat, audio e foto come presunti elementi di prova, nel caso di Scotti Corona sembra aver attinto al mondo delle leggende metropolitane. Daniela Bello ha anche anticipato possibili sviluppi legali, dichiarando: “Vedremo adesso se ci sono vie legali per agire”, lasciando intendere che potrebbero esserci conseguenze giudiziarie per le accuse infondate.