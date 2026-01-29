Gerry Scotti ha deciso di rompere il silenzio e rispondere pubblicamente alle pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona nel suo podcast “Falsissimo Il Prezzo del Successo”. Il conduttore storico di Mediaset non ha utilizzato mezzi termini per smentire categoricamente le insinuazioni dell’ex re dei paparazzi, che lo aveva coinvolto in presunti rapporti non professionali con le letterine di Passaparola.

Le dichiarazioni di Scotti al Corriere della Sera

Dalle pagine del Corriere della Sera, Gerry Scotti ha fornito una replica netta e circostanziata alle accuse di Corona. “Sono presunte rivelazioni che riguardano un periodo di venticinque anni fa della mia vita professionale. Sono semplicemente false”, ha dichiarato il conduttore de La Ruota della Fortuna. Il presentatore ha poi aggiunto con una punta di ironia: “Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di letterina”. Scotti ha invitato chiunque voglia verificare la veridicità di queste affermazioni a sentire direttamente le interessate, convinto che “all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false“.

L’amarezza per le ex letterine coinvolte

Ciò che più amareggia il conduttore non sono tanto gli attacchi personali, quanto il coinvolgimento delle sue ex collaboratrici in questo “tritacarne mediatico“. “L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze”, ha sottolineato Scotti, evidenziando come queste donne siano finite vittime di una tempesta mediatica senza alcun fondamento. “In questo tritacarne mediatico nessuno ha pensato che queste ragazze non sono pupazzi, bambole di pezza. Sono donne che meritano rispetto oggi come allora e come nel futuro”, ha proseguito il presentatore. Scotti ha fatto notare come non sia giusto marchiare la loro esperienza professionale con il termine “letterina” come fosse uno stigma, considerando che oggi hanno le loro professioni, le loro famiglie e figli che potrebbero sentire queste “falsità imbarazzanti“.

Il fenomeno delle fake news e la competizione con De Martino

Commentando il più ampio fenomeno degli attacchi di Corona ai personaggi televisivi, Scotti ha offerto una riflessione lucida sui meccanismi dei social media: “Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e in questi anni ho potuto constatare di persona che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente. A volte passano inosservate, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante”. Nonostante le polemiche, il successo de La Ruota della Fortuna continua inarrestabile nella sfida degli ascolti con Affari Tuoi di Stefano De Martino. I due conduttori mantengono un rapporto di stima reciproca, come conferma lo stesso Scotti: “L’ultima volta Stefano mi ha scritto: ‘Ammazza Gerry abbiamo fatto undici milioni con i nostri due programmi’. Ecco: i Pacchi e la Ruota sommati fanno come Italia-Argentina”. Il presentatore di Mediaset auspica che la loro rivalità possa essere paragonata a quella tra Sinner e Alcaraz: una competizione leale e rispettosa della qualità dell’avversario.

