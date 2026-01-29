Febbraio 2026 si preannuncia come un mese ricco di novità per gli abbonati di Paramount+, con un palinsesto che spazia dall’intrattenimento reality ai grandi blockbuster, fino alle produzioni animate per tutta la famiglia. La piattaforma streaming presenta una selezione variegata che promette di soddisfare ogni tipo di pubblico.

Italia shore 3: ritorno sulla costa laziale

Il 3 febbraio segna il ritorno di uno dei reality show più seguiti della piattaforma con Italia Shore 3. Dopo il successo delle prime due stagioni, la versione italiana del popolare format MTV si arricchisce di importanti novità, a partire dall’ingresso di Floriana Secondi nel ruolo di Boss del programma. La sua presenza non sarà solo decorativa: avrà il compito di organizzare grandi party e vigilare su come i concorrenti si prendono cura della villa.

La splendida location di Fregene, sulla costa laziale, farà da cornice alle nuove avventure del cast. Tra i volti noti che tornano troviamo “Spadino” (Samuele), Marcolino (Piermarco), Nikita e Ale (Alessandro), affiancati da nuovi protagonisti come Stefano da Lentini, Eleonora da Torino, Eduardo da Napoli, Marta da Zagarolo e le sorelle Sara e Greta da Firenze. Un mix esplosivo di personalità che promette momenti indimenticabili.

Mission impossible: l’ultimo capitolo

Il 2 febbraio arriva su Paramount+ Mission Impossible: The Final Reckoning, l’ottavo e presumibilmente ultimo capitolo della celebre saga action con Tom Cruise. Diretto da Christopher McQuarrie, il film rappresenta la conclusione epica dello scontro tra l’agente Ethan Hunt e l’intelligenza artificiale ribelle nota come l’Entità.

La trama si concentra sulla ricerca del sottomarino nucleare russo Sevastopol, sommerso sotto la calotta polare, e del codice sorgente dell’IA custodito nella chiave cruciforme. Come sempre, vi aspettano sequenze mozzafiato e stunt spettacolari, molti dei quali eseguiti personalmente da Cruise, confermando ancora una volta il suo impegno nell’action cinematografico.

Cinema italiano e produzioni internazionali

Dal 13 febbraio potrete gustare Amici Comuni, il film diretto da Marco Castaldi con un cast d’eccezione che include Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi. La pellicola esplora il tema universale dell’amore attraverso le vicende di quattro personaggi – tre amici e due coppie – messi di fronte a domande esistenziali profonde quando ricevono la notizia del matrimonio imminente di una loro amica.

Il 23 febbraio torna anche Germany Shore 5, la quinta stagione del format tedesco che continua a conquistare il pubblico internazionale con le sue dinamiche esplosive, rivalità accese e colpi di scena. Il franchise Shore di MTV ha ormai conquistato oltre quindici paesi nel mondo, dimostrando la sua formula vincente.

Animazione per tutti i gusti

Gli appassionati di animazione avranno pane per i loro denti. Il 17 febbraio debutta la terza stagione di Mike Judge’s Beavis and Butthead, che prosegue le avventure dell’irriverente duo nella loro “versione adulta”, mantenendo il tono satirico e surreale che ha reso la serie un’icona della cultura pop.

Per le famiglie, il 25 febbraio arriva I Puffi – Il Film, diretto da Chris Miller, che vede Puffetta guidare una missione di salvataggio nel mondo reale per liberare Grande Puffo dalle grinfie di Gargamella. Il film musicale d’animazione promette di reinventare la saga storica con avventura, umorismo e canzoni originali.

Infine, dal 6 febbraio potrete seguire la seconda stagione di I Thunderman in Missione, lo spin-off della celebre sitcom superhero che continua le avventure dei fratelli Phoebe e Max Thunderman insieme alla giovane Chloe nella cittadina balneare di Secret Shores, bilanciando azione e momenti comici tipici dell’universo Thunderman.