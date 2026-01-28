Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a essere un evento ancora più ricco e coinvolgente, con una presenza pubblicitaria che promette di superare ogni record. La raccolta pubblicitaria potrebbe infatti oltrepassare i 70 milioni di euro, segnando un incremento rispetto ai 65 milioni raggiunti dall’edizione precedente. Questo risultato testimonia l’appeal commerciale sempre crescente della kermesse musicale più amata d’Italia.

I main partner confermati e le nuove partnership

Rai Pubblicità ha ufficializzato la presenza dei main partner storici che accompagneranno il 76° Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Tra i protagonisti principali troviamo Costa Crociere, che continua la sua partnership con l’evento, insieme a Eni con i suoi brand Enilive e Plenitude, rappresentando il settore energetico. Non mancano Suzuki per il comparto automotive e Tim per le telecomunicazioni.

La vera novità di quest’anno riguarda l’ampliamento del portafoglio sponsor con l’ingresso di quattro nuovi brand: Air Wick, Eurospin, L’Oréal Paris e Rowenta. Questi si affiancano ai partner che hanno scelto di rinnovare la loro fiducia nel Festival, come Generali e Cioccolato Novi, confermando la capacità dell’evento di attrarre aziende di settori diversi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il progetto “Tra palco e città” e gli eventi collaterali

L’esperienza sanremese si arricchisce ulteriormente grazie al progetto “Tra palco e città”, firmato Rai Pubblicità, che negli anni ha trasformato il Festival in un evento diffuso capace di coinvolgere l’intera città e il pubblico presente sul territorio. Nelle prossime settimane verranno svelati nel dettaglio tutti i progetti e le attivazioni previste, che promettono di rendere ancora più immersiva l’esperienza per chi parteciperà alla manifestazione.

Tra gli eventi collaterali più attesi spicca lo show sulla nave che vedrà protagonista Max Pezzali, un’iniziativa che unisce musica e intrattenimento in una location suggestiva. Inoltre, il territorio sanremese ospiterà anche gli editori Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, FantaSanremo ed Esse Magazine, tutti coinvolti in progetti speciali che contribuiranno ad arricchire l’offerta complessiva del Festival.

Questa strategia di brand integration dimostra come Sanremo sia diventato molto più di un semplice contest musicale, trasformandosi in una piattaforma commerciale di grande valore per le aziende che vogliono raggiungere un pubblico ampio e diversificato, sfruttando la straordinaria visibilità che solo il palco dell’Ariston può garantire.