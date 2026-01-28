A febbraio 2026, il calcio femminile europeo si prepara a vivere momenti di pura adrenalina con gli spareggi della fase a eliminazione diretta della UEFA Women’s Champions League. Otto squadre si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili per i quarti di finale, in un appuntamento che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto.

Calendario e format degli spareggi

Gli spareggi si svolgeranno in un formato avvincente che prevede otto partite complessive distribuite su quattro giornate cruciali. Il torneo inizierà l’11 febbraio con i match di andata, che si disputeranno mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio. Le partite di ritorno, decisive per stabilire le quattro qualificate, sono programmate per mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio.

Ogni giornata prevede due partite quotidiane con orari fissi: il primo incontro inizierà alle 18:45, seguito dal secondo alle 21:00, secondo il fuso orario italiano. Questa programmazione permette ai tifosi di seguire entrambi i match della giornata, creando una vera e propria maratona di calcio femminile d’élite.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Le sfide più attese

Tra gli incontri più interessanti spicca sicuramente VfL Wolfsburg vs Juventus, che vedrà le bianconere impegnate in Germania il 12 febbraio per poi giocarsi tutto in casa il 19 febbraio. La Juventus rappresenta l’orgoglio italiano in questa fase cruciale del torneo, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Altri match di grande richiamo includono Arsenal vs OH Leuven e Real Madrid vs Paris FC, scontri che metteranno di fronte squadre con filosofie di gioco diverse ma ugualmente determinate a proseguire il cammino europeo. Il Manchester United affronterà l’Atlético Madrid in quello che si preannuncia come uno dei duelli più equilibrati di questa fase.

Copertura televisiva e commento tecnico

Disney+ offrirà la copertura completa di tutti gli incontri in diretta streaming, permettendo agli abbonati di non perdere nemmeno un minuto dell’azione. La piattaforma ha confermato un team di commentatori d’eccezione per accompagnare i telespettatori italiani: Gaia Brunelli, Federico Zanon e Marco Calabresi si alterneranno come commentatori principali.

Il cast tecnico si arricchisce con le voci esperte di Martina Angelini, Katia Serra e Marta Carissimi nel ruolo di co-commentatrici, garantendo un’analisi approfondita delle dinamiche tattiche e tecniche. Questa squadra di professionisti promette di offrire ai tifosi una comprensione completa delle strategie messe in campo dai vari allenatori.

L’obiettivo finale: i quarti di marzo

Le quattro squadre che emergeranno vittoriose da questi spareggi si uniranno a un quartetto d’élite già qualificato: Chelsea, Bayern Monaco, Barcellona e Lione. Queste quattro formazioni hanno conquistato direttamente l’accesso ai quarti dominando la fase campionato e godranno del vantaggio di giocare in casa nella fase successiva del torneo, che prenderà il via a marzo.