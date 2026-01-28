Una delle saghe cinematografiche italiane più amate degli ultimi anni sta per tornare sul grande schermo. Dopo il successo straordinario dei primi due capitoli, “Bentornati al Sud” si prepara a conquistare nuovamente il pubblico italiano con le avventure di Alberto Colombo e Mattia Volpe.

Il ritorno di una saga di successo

La conferma ufficiale è arrivata direttamente da Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, durante l’edizione serale del Tg5. Dopo mesi di indiscrezioni, ora sappiamo per certo che Claudio Bisio e Alessandro Siani torneranno a vestire i panni dei protagonisti che hanno fatto ridere milioni di italiani.

La regia sarà ancora una volta affidata a Luca Miniero, che aveva già dimostrato la sua maestria nel raccontare il divertente scontro culturale tra Nord e Sud Italia. Le riprese del nuovo capitolo inizieranno nelle prossime settimane, e come location principale è stato scelto ancora una volta Castellabate, il pittoresco paesino campano che dopo i primi due film è diventato una vera e propria meta turistica.

Numeri da capogiro al botteghino

I precedenti della saga parlano chiaro: stiamo parlando di uno dei fenomeni cinematografici italiani più rilevanti dell’ultimo decennio. “Benvenuti al Sud“, uscito nel 2010, ha totalizzato ben 30 milioni di euro al botteghino, guadagnandosi un posto d’onore nella classifica dei film italiani più visti di sempre.

Il seguito, “Benvenuti al Nord” del 2012, non è stato da meno, superando i 27 milioni di euro di incassi. Questi numeri restano tutt’oggi impressionanti nel panorama cinematografico italiano e rappresentano un traguardo che pochi film riescono a raggiungere. La domanda che tutti si pongono ora è: riuscirà “Bentornati al Sud” a bissare o addirittura superare questi risultati?

Cast e trama ancora top secret

Per il momento, dettagli specifici sulla trama e sul cast completo rimangono avvolti nel mistero. Quello che sappiamo è che rivedremo Alberto Colombo (Bisio) e Mattia Volpe (Siani) quasi quindici anni dopo l’ultima volta. Presumibilmente, il film continuerà a esplorare le dinamiche culturali e gli stereotipi regionali che hanno reso celebre la saga.

Nei primi due capitoli, accanto ai protagonisti principali, avevamo visto un cast corale di grande qualità che includeva Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nando Paone, Riccardo Zinna, Nunzia Schiano e Salvatore Misticone. Non è ancora chiaro quali di questi attori torneranno per il terzo episodio, ma le aspettative del pubblico sono già alle stelle per quello che si preannuncia come uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno.