Nella puntata di ieri di Uomini e Donne è andato in onda il blocco dedicato a Sara Gaudenzi in cui Marco Veneselli ha deciso di abbandonare il programma. Le tempistiche e le modalità con cui tutto questo è accaduto, hanno spiazzato Sara che, infatti, dietro le quinte di UeD si è lasciata andare ad uno sfogo.

Le parole di Sara Gaudenzi dietro le quinte di UeD dopo l’abbandono di Marco Veneselli

Dopo la messa in onda della puntata di ieri di Uomini e Donne, su Witty Tv è stato pubblicato un video nel quale Sara Gaudenzi ha commentato l’accaduto. La tronista si è mostrata con fare decisamente abbattuto e scoraggiato per la piega che sta prendendo il suo percorso. In merito all’abbandono di Marco, la giovane ha confessato che non si aspettava una simile reazione dal ragazzo, soprattutto, non credeva che sarebbe potuta arrivare al giorno della scelta senza di lui.

Ad ogni modo, quanto accaduto le ha dato conferma del fatto che i due viaggino su due lunghezze d’onda differenti e vogliano dalla vita cose diametralmente opposte. Per tale ragione, Sara ha ammesso di essere stanca di giocare ad “acchiapparella” in amore, in quanto desidererebbe trovare un ragazzo maturo, che le voglia bene e che sia in grado di dare un valore aggiunto alla sua vita, arricchendola, e non privandola. In virtù di questo, ha lasciato intendere di non avere alcuna intenzione di andare a riprendere il ragazzo, cosa che, invece, farà con Jakub Bakkour.

Le ultime parole di Cristiana Anania prima della scelta

Nel video in questione, poi, ci sono stati anche degli interventi di Cristiana Anania che, invece, si trova in una posizione decisamente differente rispetto a Sara. La ragazza, infatti, in una scorsa puntata ha annunciato di essere pronta a fare la sua scelta, cosa che è già stata registrata lo scorso 12 gennaio 2026. Ebbene, a tal proposito, Cristiana è apparsa molto emozionata per il grande evento. La ragazza ha ammesso che aspettava tutto questo dal primo giorno in cui ha messo piede nel programma.

Adesso che il momento si avvicina, ha un po’ di paura, quindi quasi spererebbe che tale giorno si allontanasse sempre di più. In merito ai corteggiatori, Cristiana ha ammesso di essere molto presa da entrambi, in quanto ha anche avuto modo di vedere che ci sia interesse da parte sia di Ernesto sia di Federico. Dal programma, però, non si può uscire in tre, dunque, il suo cuore propende per uno di loro.