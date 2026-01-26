Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 26 gennaio 2026, si è parlato di Sebastiano ed Elisabetta, tra i quali la relazione sta procedendo bene, anche se sono sorte alcune divergenze. Ad ogni modo, a rendere il clima particolarmente dinamico è stata la donna, la quale ha subito colpito Maria De Filippi per la sua simpatia. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi si è trovata nel bel mezzo del caos, con ben due corteggiatori andati via.

Divergenze di opinioni tra Sebastiano ed Elisabetta a Uomini e Donne

La puntata odierna di UeD è cominciata con Sebastiano Mignosa ed Elisabetta, i quali hanno raccontato come stia procedendo la loro frequentazione. I due hanno rivelato di aver trascorso 10 giorni insieme a casa della dama, ma proprio in questa circostanza, sono sorti dei problemi. Sebastiano ha manifestato la volontà di dormire insieme alla donna, cosa che lei, almeno per il momento, ha rifiutato, asserendo di preferire mantenere spazi separati. La situazione, poi, è peggiorata quando per il cavaliere è arrivata una nuova dama di nome Manuela, che lui ha voluto tenere. Elisabetta è rimasta molto male.

La donna ha dato luogo ad un vero e proprio show divertente. Complice il suo dialetto fiorentino, Elisabetta si è scontrata con la nuova arrivata, dicendo addirittura di voler andare insieme a lei e Sebastiano a fare l’aperitivo. I modi di fare della protagonista hanno divertito molto i presenti, specie la conduttrice, la quale non ha potuto fare a meno di farle qualche domanda sulla sua vita privata, come ad esempio il lavoro e la famiglia. Elisabetta ha risposto molto volentieri, prestandosi alla situazione.

Sara Gaudenzi in difficoltà: due corteggiatori vanno via

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, nella puntata di oggi di UeD si è parlato di Sara Gaudenzi. Al termine della registrazione antecedente questa, Marco Veneselli aveva deciso di abbandonare il percorso. Nella messa in onda odierna, il ragazzo ha confermato la sua posizione, arrivando addirittura a dichiarare di non aver affatto pensato alla tronista. Successivamente, però, ha provato ad addossare le colpe del fallimento della loro conoscenza alla tronista, cosa che ha indisposto la conduttrice, la quale ha fatto presente al corteggiatore di aver esordito dicendo di non aver pensato a Sara, quindi, adesso non deve provare a trasportare le colpe sulla ragazza. Lui ha accettato le critiche della conduttrice, ed è andato via. Sara, dinanzi queste affermazioni, ha detto di non volerlo andare a riprendere.

In merito a Jakub Bakkour, invece, il ragazzo non si è presentato in puntata dopo essere andato via la scorsa volta. In questo caso, però, Sara ha manifestato l’interesse e l’intenzione di andare a riprenderlo. Prima di fare ciò, però, ha voluto che entrasse Simone per parlargli, in quanto con lui è stata davvero bene. La ragazza ha definito la loro esterna come una boccata di aria fresca.