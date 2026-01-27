Il mondo televisivo italiano si trova nuovamente al centro di speculazioni e colpi di scena, con il Grande Fratello Vip che continua a far parlare di sé. Dopo settimane di incertezze e voci contrastanti, una nuova ricostruzione sembra ribaltare completamente le carte in tavola. Il reality show più chiacchierato del momento potrebbe davvero tornare, nonostante le recenti controversie.

La ferma decisione di Pier Silvio Berlusconi

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso una posizione netta sulla questione. L’amministratore delegato di Mediaset non avrebbe alcuna intenzione di permettere che le controversie legate al caso Fabrizio Corona possano influenzare i piani aziendali del network.

La ricostruzione parla chiaro: “Pier Silvio Berlusconi non ha alcuna intenzione di darla vinta a Fabrizio Corona”. Questa decisione rappresenterebbe un cambio di rotta rispetto alle precedenti incertezze, con Cologno Monzese che avrebbe scelto di contraddire le voci che davano per bloccato il programma. Non mandare in onda il GF Vip 2026 sarebbe stata percepita come una vittoria per l’ex re dei paparazzi, scenario che Mediaset non sembra disposta ad accettare.

La strategia adottata dall’azienda appare ancora più decisa rispetto al passato, con fonti che parlano di una “linea dura” che si differenzia dall’approccio più cauto del fondatore del gruppo. L’enorme macchina produttiva del Grande Fratello sarebbe già “accesissima e pronta a partire”, nonostante le tempeste mediatiche degli ultimi mesi.

Tempistiche e conduzione: le ipotesi sul tavolo

Le tempistiche di messa in onda rimangono ancora avvolte nel mistero. Il reality potrebbe debuttare a marzo, come inizialmente rumoreggiato, oppure slittare all’inizio della prossima stagione televisiva a settembre. La complessità organizzativa e le lungaggini di produzione potrebbero infatti richiedere tempi più lunghi del previsto, portando il programma temporaneamente in stand-by.

Per quanto riguarda la conduzione, i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Ilary Blasi e Veronica Gentili. La prima rappresenterebbe la scelta più sicura e immediata, forte della sua esperienza consolidata nei reality show Mediaset. L’alternativa sarebbe rappresentata dalla Gentili, che ha dimostrato le sue capacità conducendo l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, nonostante gli ascolti non abbiano brillato particolarmente.

Se Mediaset dovesse optare per un debutto anticipato, Ilary Blasi risulterebbe la favorita naturale. Tuttavia, uno slittamento in autunno aprirebbe le porte a soluzioni più innovative, magari con volti inaspettati capaci di rilanciare davvero il programma. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di una doppia conduzione, con due presentatori per i diversi appuntamenti settimanali, seguendo il modello già sperimentato con successo nei reality spagnoli.