L’ottava e ultima giornata della league phase di Champions League 2025-2026 si preannuncia come una serata di verdetti decisivi. Mercoledì 28 gennaio alle 21, tutte le squadre italiane scenderanno in campo contemporaneamente per conquistare l’accesso agli ottavi di finale o ai playoff della massima competizione europea.

Le sfide decisive delle italiane

Le squadre italiane affrontano impegni cruciali per il prosieguo del loro cammino europeo. La Juventus sarà impegnata in trasferta contro il Monaco, in una partita che potrebbe determinare il destino dei bianconeri nella competizione. L’Inter dovrà vedersela con il Borussia Dortmund in Germania, mentre l’Atalanta affronterà l’Union Saint-Gilloise in Belgio.

Sky Sport garantirà la copertura completa di tutti questi incontri: Monaco-Juventus sarà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento di Aldo Serena. Per Borussia Dortmund-Inter, invece, ci saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Union Saint-Gilloise-Atalanta verrà raccontato da Dario Massara e Massimo Gobbi su Sky Sport Arena e Sky Sport 254.

Un discorso a parte merita Napoli-Chelsea, che sarà trasmesso in esclusiva su Prime Video. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno seguire il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Diretta gol e copertura totale

Sky Sport ha predisposto una Diretta Gol speciale su Sky Sport 251 per seguire tutti e 17 i match in programma. Questa copertura includerà grafiche con risultati live e classifica in continuo aggiornamento, con Gianluigi Bagnulo che fornirà aggiornamenti in tempo reale sulle posizioni delle squadre e sui possibili accoppiamenti dei playoff.

Tra gli altri big match della serata spiccano Benfica-Real Madrid (con Massimo Marianella e Lorenzo Minotti), Manchester City-Galatasaray e PSG-Newcastle. Ogni incontro avrà la sua telecronaca dedicata e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Studio e approfondimenti live

La serata sarà arricchita da un ampio palinsesto di approfondimenti. Su Sky Sport 24 andrà in onda lo Speciale Campo Aperto Champions League, dove Mario Giunta, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Luca Mastrorilli commenteranno live ogni match fornendo analisi tattiche e aggiornamenti dai campi.

Il Champions League Show vedrà Federica Masolin alla conduzione insieme a un team di ospiti d’eccezione: dalle 20 saranno presenti Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, mentre dalle 23 si aggiungeranno Paolo Di Canio e Faouzi Ghoulam. La serata si chiuderà con After Party e Goleador Europe condotto da Martina Quaranta.