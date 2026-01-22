Tra i protagonisti che in questa edizione di Uomini e Donne stanno generando maggiore sgomento ci sono, certamente, Gemma Galgani e Mario Lenti. Molti telespettatori hanno paragonato il loro travagliato rapporto a quello che un tempo vedeva protagonisti la dama e Giorgio Manetti. Proprio per tale ragione, l’ex cavaliere di UeD è stato invitato a rilasciare delle dichiarazioni in merito. Il protagonista ne ha approfittato per dire delle cose molto pesanti su entrambi i volti del programma, e anche sulla trasmissione in generale.

Le accuse di Giorgio Manetti contro Gemma Galgani e Mario Lenti di Uomini e Donne

Anche se Giorgio Manetti non fa più parte di Uomini e Donne da ben 8 anni, in tanti si ricordano di lui e, altrettanti, sperano in un suo possibile ritorno nel programma. Questo, però, sembra alquanto improbabile poiché il cavaliere, in più occasioni, ha ribadito una certa avversione nei riguardi della piega che ha preso la trasmissione negli ultimi anni. A suo avviso, infatti, prima c’erano persone molto più vere e sincere, questo è il motivo per il quale sono in tanti a ricordarsi di lui. Adesso, invece, è davvero difficile trovare persone oneste, intenzionate a trovare realmente l’amore.

Queste dichiarazioni sono state rilasciate dal cavaliere nel corso di un’intervista rilasciata per Casa Lollo. In tale occasione, Giorgio non ha esitato a sparare a zero anche su Gemma Galgani e Mario Lenti. In merito alla prima, il protagonista ha confermato quella che è la sua idea da anni, ovvero, che Gemma non abbia nessuna intenzione di trovare l’amore nel programma. A suo avviso, ormai nessuno crede più a questa favola. Giorgio, in maniera neppure troppo velata, ha alluso al fatto che la dama stia cavalcando un po’ l’onda, sta di fatto che partecipa ad altri programmi, come ad esempio Verissimo, per parlare dei suoi sentimenti per un uomo che, palesemente, non è interessato a lei. Giorgio trova del tutto insensato che la donna vada in tali trasmissioni.

Manetti, poi, è passato a parlare anche di Mario Lenti. Su quest’ultimo ha voluto fare un paragone con se stesso. Lui, in passato, non ha mai illuso Gemma, in quanto le ha sempre manifestato la sua voglia di conoscere anche altre dame, ma ha anche sempre detto di essere felice di viversi una splendida relazione con Gemma. Mario, per contro, non farebbe altro che illudere la Galgani, dando luogo a dei patetici tira e molla che non fanno altro che nutrire in lei false speranze, e non solo. Il suo comportamento gli è anche utile per mantenere solida la sua posizione a centro studio.

Giorgio svela cosa pensa di Federico Mastrostefano, e poi svela un retroscena

Le parole di Giorgio Manetti sono state decisamente dure e perentorie. L’ex volto di Uomini e Donne, però, ha ammesso di avere anche delle simpatie nel programma, come ad esempio quella nei riguardi di Federico Mastrostefano. Giorgio ha speso parole positive su quest’ultimo, dicendo di reputarlo un ragazzo davvero simpatico, malgrado tutti i comportamenti che assume nel programma verso le numerose donne che frequenta, spesso contemporaneamente.

Infine, poi, Giorgio ha concluso la sua intervista facendo delle confessioni su alcune proposte lavorative ricevute poco dopo il suo abbandono da Uomini e Donne. Manetti ha ammesso che, tramite la redazione di UeD, fu messo in contatto con Alfonso Signorini per prendere parte all’edizione del Grande Fratello Vip che si tenne durante il periodo del Covid. Giorgio ha raccontato di aver incontrato il conduttore, il quale pare si sia comportato in maniera irreprensibile nei suoi riguardi. All’indomani del colloquio, però, Manetti comunicò ad Alfonso di non essere intenzionato ad entrare nella casa, ragion per cui al suo posto fecero entrare Sossio Aruta.