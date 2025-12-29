Questa è la seconda settimana in cui Uomini e Donne non va in onda per la consueta pausa natalizia. I fan del talk show, però, stanno ricevendo qualche aggiornamento sui loro beniamini tramite il sito Witty Tv e tramite i social, dove i partecipanti del talk show sono soliti condividere sprazzi della loro vita e, in questo caso specifico, delle loro vacanze natalizie. Durante questo periodo di sosta, però, pare che la redazione del programma sia in continuo fermento per cercare di inserire nuovi tronisti nel programma, considerando che a gennaio andrà in onda la scelta di Flavio Ubirti, la quale è stata già registrata. Inoltre, anche Sara Gaudenzi e Cristiana Anania sono quasi prossime alla scelta, dunque, è assolutamente necessario correre ai ripari. Questo, però, non è l’unico motivo per cui è necessario dare un cambio di rotta alla trasmissione.

Cosa si sa sui nuovi tronisti in arrivo a UeD, e perché sono necessari

Neppure durante la pausa natalizia lo staff di Uomini e Donne è fermo. Se dal punto di vista delle messe in onda e delle registrazioni tutto tace, dato che bisognerà attendere la prima settimana di gennaio per avere nuovi aggiornamenti sulla trasmissione, il dietro le quinte pare sia in fermento. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, sembra che gli autori stiano valutando l’inserimento di nuovi tronisti. Questo è dovuto innanzitutto al fatto che Flavio Ubirti presto sparirà dagli schermi, dato che ha già registrato la sua scelta, la quale è ricaduta su Nicole Belloni, ma non solo. Andando via Flavio, rimane un unico trono maschile, ovvero, quello di Ciro Solimeno che, malgrado stia andando avanti da un po’ di tempo, non è in grado di sortire l’effetto sperato nei telespettatori, dato che spesso si rivela particolarmente noioso. Per quanto riguarda i percorsi di Cristiana Anania e Sara Gaudenzi, invece, sono un po’ più movimentati, anche grazie agli screzi di cui spesso si rendono protagoniste le due ragazze. Ad ogni modo, anche i loro percorsi tra un po’ volgeranno al termine, dunque, risulta assolutamente urgente e necessario correre ai ripari e risollevare la situazione inserendo nuovi tronisti. Stando a quanto rivelato da Pugnaloni, pare che dovrebbero arrivare due nuovi tronisti, nella migliore delle ipotesi, mentre nella peggiore è probabile che ne arriverà solamente uno. In merito a chi potrebbero essere i candidati, invece, non ci sono ancora aggiornamenti. Non si sa se potremmo trovarci dinanzi un ripescaggio dall’attuale edizione di UeD, o magari da una precedente, o magari se ci saranno dei ripescaggi da altri programmi televisivi. Altrimenti, è probabile che si opti per volti nuovi che, tuttavia, dovrebbero cercare di essere piuttosto incisivi per lasciare un segno nei telespettatori e catturare la loro attenzione.

Le feste di Natale degli attuali tronisti di Uomini e Donne

Nel frattempo, gli attuali tronisti di Uomini e Donne si stanno godendo le loro vacanze di Natale insieme ai loro cari. Stando ad un video pubblicato qualche giorno fa su Witty Tv, tutti e quattro hanno dichiarato di trascorrere il giorno di Natale in famiglia, in quanto tutti molto legati alle tradizioni e ai loro affetti. Come regalo, invece, Ciro ha chiesto una lavatrice, dato che ormai è diventato un uomo di casa. Sara desidererebbe trascorrere un Natale a New York. Flavio, dal canto suo, ha detto di preferire le sorprese. Cristiana ha chiosato dicendo di non essere mai stata una persona materiale, quindi preferirebbe ricevere serenità, se proprio deve optare per qualcosa, vorrebbe fare un viaggio. Infine, come buoni propositi per l’anno nuovo, Cristiana si augura di continuare nel suo lavoro e trovare l’amore. Flavio si augura di riuscire a riadattarsi ad una vita diversa con la sua scelta. Sara si augura di essere felice, di seguire il suo cuore e di trovare la persona giusta. Ciro desidera mettere la testa a posto, trovare una stabilità professionale e sentimentale.