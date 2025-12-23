Lo scorso 3 dicembre è andata in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Agnese De Pasquale e Roberto Priolo hanno lasciato il programma insieme, per viversi la loro relazione lontano dai riflettori. A distanza di circa un mese da quell’evento, considerando che la puntata in questione è stata registrata un po’ di tempo prima, come staranno andando le cose tra i due? La risposta è molto facile, ovvero, benissimo. Quotidianamente Agnese e Roberto condividono contenuti inerenti il loro legame che, ormai, pare si sia trasformato in una relazione a tutti gli effetti. In una delle ultime dediche che i due si sono fatti sui social, infatti, i fan hanno notato un dettaglio che ha mandato in estasi i sostenitori più accaniti della coppia.

Agnese e Roberto a gonfie vele fuori da UeD: i fan notano un dettaglio eclatante

La relazione tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sta procedendo a gonfie vele lontano dai riflettori di Uomini e Donne. Anche se non sono più nel programma, però, i due stanno continuando ad aggiornare i loro fan mediante i rispettivi profili Instagram, dove sono soliti condividere dediche e dichiarazioni d’amore. Proprio in uno degli ultimi contenuti condivisi, i fan hanno notato qualcosa di molto importante. Agnese ha pubblicato un piccolo video che ritrae lei e Roberto insieme intenti a godersi queste prime settimane di relazione. La donna ha deciso di portare il cavaliere tra i suoi affetti a Milano, cosa che Roberto ha apprezzato molto, sta di fatto che ha commentato con entusiasmo questa scelta.

Nel video in questione, i due sono molto affiatati, si scambiano teneri baci ed effusioni romantiche. Proprio durante un momento di tenerezza, lui ha detto all’orecchio di Agnese una cosa molto importante, di cui si è potuto leggere solo il labiale, dato che c’è una musica di sottofondo. I fan più attenti hanno notato che Roberto abbia detto ad Agnese “Ti amo”.

La De Pasquale elogia Priolo e lancia una velata stoccata a Federico

A quanto pare, dunque, tra i due è sbocciato l’amore, cosa che i sostenitori di Agnese non potevano che augurarsi per lei. In tanti, infatti, sono intervenuti al di sotto del post in questione per complimentarsi con loro per il bell’esempio che danno. Qualcuno ha voluto elencare i pregi di Roberto, tra cui la bellezza, la gentilezza, la comprensione, tutte qualità condivise da Agnese che, infatti, ha replicato confermando tutto, e affermando di avere tanti altri aggettivi positivi per definire il suo compagno. Come tutti gli esseri umani, però, anche Roberto ha dei difetti, ma per il momento, i suoi pregi li offuscano, considerando che al giorno d’oggi sia molto difficile trovare qualità in un uomo.

Questa è stata letta come una velatissima stoccata a Federico Mastrostefano che, invece, si prepara a trascorrere queste vacanze di Natale da single. Il cavaliere non è molto attivo sui social contrariamente ad Agnese. Sta di fatto che pubblica pochi contenuti, la maggior parte dei quali legati al suo lavoro in piscina. Non resta che attendere, dunque, per vedere se nell’arco della fine del programma anche lui riesca a trovare l’amore come accaduto alla De Pasquale.