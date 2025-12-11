Il Karma ci impiega un po’ di tempo, ma alla fine restituisce tutto. Questo può essere il riassunto della puntata di oggi di Uomini e Donne. Tra i vari argomenti trattati, infatti, si è parlato di Barbara De Santi e Mario Lenti, e quest’ultimo ha ricevuto il benservito, proprio come ha fatto lui con Gemma Galgani un po’ di tempo fa. Barbara, dal canto suo, ha fatto una richiesta assurda, mentre Gemma ha conosciuto un nuovo cavaliere. Poi sono stati affrontati anche altri temi piuttosto caldi.

Barbara De Santi dà due di picche a Mario Lenti, Gemma Galgani acida

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Barbara De Santi e Mario Lenti. I due sono usciti insieme, e si sono trovati abbastanza bene. Successivamente, però, la donna ha rivelato di nutrire per il cavaliere una profonda stima e un affetto fraterno. Su queste basi, dunque, non può certamente fondarsi una relazione. Gli opinionisti hanno fatto presente a Mario di aver ricevuto lo stesso trattamento che lui ha riservato a Gemma un po’ di tempo fa, quindi, ben gli sta. Il momento più esilarante, però, si è verificato quando Barbara ha chiesto di poter conoscere il padre di Jakub, corteggiatore di Sara Gaudenzi, in quanto al suo fianco vorrebbe un uomo col carattere del giovane. Maria De Filippi, però, le ha detto di non poter accontentare la sua richiesta, in quanto l’uomo in questione non facesse parte del parterre.

Come vedreste insieme Barbara e Mario? #UominieDonne pic.twitter.com/rWK9QWTO0v — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 11, 2025

In seguito, Gemma Galgani si è confrontata con Roberto, il quale è uscito anche con Giusy. Le cose con quest’ultima, però, non sono andate molto bene, sta di fatto che lei ha deciso di interrompere la conoscenza. Gemma, dal canto suo, si è sentita un po’ la ruota di scorta per il cavaliere, per tale motivo ha dato luogo ad una sfuriata contro di lui dicendo di essere stanca di doversi sempre adattare agli uomini con cui si relaziona. La sua pazienza ha raggiunto il limite.

Il comportamento di Gemma è stato piuttosto acido, cosa che ha spinto molti telespettatori a fare delle riflessioni sulla donna. Quest’anno, infatti, la Galgani sembra sia sempre sul piede di guerra, come se fosse satura di essere sempre il bersaglio di tutti. Ad ogni modo, a sollevare il suo umore ci ha pensato un nuovo cavaliere venuto per lei. Lui si chiama Antonio, ed ha 63 anni. Sin da subito gli opinionisti hanno ironizzato sulla differenza d’età tra la donna e il nuovo arrivato. Alla fine, poi, dopo averlo ascoltato con estrema attenzione e partecipazione, Gemma ha deciso di tenerlo e ci ha anche ballato insieme.

Jone e Federica si “sottomettono” ad Alessio Pili Stella

Al centro dell’attenzione Gianmaria Jone e Federica. Il cavaliere sta continuando ad uscire con entrambe, ma Federica si è sentita un po’ presa in giro in quanto l’uomo non è stato del tutto sincero con lei dato che non le ha detto di essere uscito con l’altra dama. Durante il blocco, poi, ci sono stati diversi interventi da parte di Alessio Pili Stella, che fino a un po’ di tempo fa si rapportava anche lui con entrambe le ragazze.

Alessio ha attaccato tutti e tre dandogli dei falsi. Federica è stata accusata di non essere realmente interessata a Gianmaria, mentre su Jone ha detto di averlo usato come “cavallo di Troia” per entrare a Uomini e Donne. Sul finale del confronto, poi, entrambe le donne hanno ammesso di essere rimaste male per il comportamento di Alessio in quanto sono ancora interessate a lui. Sta di fatto che, quando Maria De Filippi ha chiesto loro con chi vorrebbero uscire se non fosse accaduta tutta questa polemica, entrambe hanno fatto il nome di Alessio. Entrambe le donne hanno mostrato una certa sottomissione nei riguardi di Alessio, che non è affatto piaciuta ai telespettatori. Alla fine, poi, il dibattito si è concluso con Federica che ha chiesto ad Alessio di ballare. Quest’ultimo, dopo un po’ di titubanze, alla fine ha accettato.