Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una bella sfuriata da parte di Maria De Filippi. In studio, poi, c’è stato il ritorno di Sabrina Zago, la quale ha svegliato cosa sia successo davvero con Nicola e non solo. Ecco cosa è successo.

La sfuriata di Maria De Filippi contro Rocco e Cinzia Paolini a UeD

La puntata del 10 novembre di Uomini e Donne è stata contraddistinta da un momento molto concitato durante il quale Maria De Filippi ha perso le staffe contro due protagonisti, ovvero, Cinzia Paolini e Rocco. Tutto è cominciato da un confronto che hanno avuto la dama e Mario Lenti, durante il quale hanno deciso di interrompere la frequentazione. Successivamente, poi, è intervenuto Rocco, il quale ha ammesso di aver cercato la donna in questi giorni.

L’uomo sembrava avere tutta l’aria di voler tornare a frequentare la dama ma, ad un certo punto, è intervenuta Barbara De Santi, la quale ha confessato alcune cose poco edificanti che l’uomo le avrebbe detto di Cinzia. Tra di queste c’era ad esempio il fatto che la Paolini fosse interessata all’aspetto economico di un uomo. In studio, allora, Cinzia ha sbottato contro Rocco dicendo che così la stesse screditando come donna, ragion per cui ha perso ogni tipo di attrattiva da parte sua. Sentite queste parole, allora, Rocco ha cambiato idea ed ha detto di non essere più disposto ad uscire con la dama. Il tutto è stato decisamente confuso, al punto che in più occasioni Maria ha chiesto ai due di confessare in maniera diretta e chiara quello che pensano l’uno dell’altra. Alla fine, poi, non riuscendo a trovare il bandolo della matassa, Maria ha posto fine al teatrino dicendo che i due dessero molto l’aria di due persone che fossero d’accordo e stessero facendo di tutto per stare al centro dello studio. La conduttrice, così, ha posto fine alla questione informando Cinzia e Rocco che non gli avrebbe più dato spazio al centro dello studio.

Il ritorno di Sabrina Zago e il racconto sulla fine della storia con Nicola fuori da Uomini e Donne

Chiuso questo discorso, poi, l’attenzione si è spostata su Sabrina Zago. Dopo un breve filmato nel quale si è visto quanto accaduto in precedenza con Nicola, la conduttrice ha invitato la donna ad entrare. Sabrina ha raccontato che la storia con Nicola sia giunta al termine. Subito dopo l’uscita dal programma, lui è andato a casa di lei per qualche giorno, dove ha conosciuto anche sua figlia. Le cose sembrava stessero andando molto bene.

Ad un certo punto, però, Sabrina ha avuto come la sensazione che Nicola stesse cercando delle scuse per criticare il comportamento di lei e per andare via. Dopo alcune discussioni, secondo la Zago del tutto prive di senso, lei gli ha detto che se non fosse felice poteva anche andarsene, e così lui è andato via ponendo fine alla relazione. Maria ha chiarito che l’invito a venire in studio fosse stato esteso anche a Nicola, ma il cavaliere ha rifiutato. A Sabrina, invece, ha consigliato di rimanere nel programma per rimettersi nuovamente in gioco. Lei è apparsa un po’ titubante, ma alla fine ha deciso di rimanere accettando di ballare con Paolo, un nuovo cavaliere del parterre.