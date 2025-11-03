La puntata del 3 novembre di Uomini e Donne ha messo alla luce un aspetto inedito di Rosanna Siino. Al Trono Over ci sono state altre discussioni e chiarimenti, mentre al Trono Classico c’è stato uno scontro super acceso tra Cristiana Anania e Jakub Bakkour

Il lato inaspettato di Rosanna Siino a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Rosanna Siino ha mostrato una parte inedita di sé. La dama sta uscendo con Roberto, un cavaliere del Trono Over con il quale si sta trovando molto bene. Tra di loro, però, le cose non sono state sempre positive in questi giorni, sta di fatto che c’è stato anche un momento in cui si sono allontanati, destando molto dolore nella dama. Maria De Filippi ha commentato quanto accaduto dicendo di non aver mai visto Rosanna così presa, neppure quando uscì dal programma con Giuseppe Molonia. Lei ha confermato, ma poi è arrivata la batosta. Proprio durante il periodo in cui i due erano lontani, Roberto è uscito con Gloria Nicoletti, con cui si è trovato benissimo. Alla luce di questo, Rosanna ha deciso di interrompere la conoscenza, ma è stata attaccata da Tina Cipollari, la quale ha detto che non può colpevolizzare Roberto se ha deciso di conoscere anche altre persone.

Durante il blocco ci sono stati anche degli interventi da parte di Guido Ricci, che ha commentato la conoscenza iniziata tra Gloria e Roberto. Poi c’è stata un’ennesima discussione tra il cavaliere e Federica che, pur avendo deciso di chiudere con Guido, ha rifiutato l’invito a cena di Alessio Pili Stella il quale le ha confessato di essere attratto da lei.

Cristiana Anania “perde” due corteggiatori a Uomini e Donne

L’attenzione, poi, si è spostata sul Trono Classico di Uomini e Donne e, in particolar modo, su Cristiana Anania. Si è partiti da un post puntata registrato al termine della scorsa registrazione in cui la tronista ha discusso pesantemente con Jakub. Il ragazzo si è detto stanco di essere messo costantemente in discussione dalla tronista, che continua a non credere alla sua sincerità. Al termine dello scontro, Jakub se ne è andato, mentre Cristiana è scoppiata in lacrime. In studio Maria De Filippi ha informato al tronista circa la decisione di Jakub di eliminarsi. Cristiana non è apparsa particolarmente delusa, in quanto ha rivelato di aver pensato molto di più agli altri corteggiatori rispetto a Jakub, ragion per cui ha capito di non essere così interessata a lui.

Si è poi passati a Federico, il quale sarebbe dovuto uscire con Cristiana, ma la ragazza, all’ultimo momento, ha deciso di annullare l’esterna con lui per vedere Ernesto. Quest’ultimo era inizialmente arrabbiato con la tronista per quanto accaduto nelle scorse puntate, ma alla fine si è ammorbidito e i due hanno fatto la pace. Federico, ovviamente, non ha preso affatto bene la scelta fatta da Cristiana, sta di fatto che ha sbottato contro di lei dicendo di essersi sentito ignorato, ragion per cui ha deciso di andare via, anche perché è stanco di capire sempre lui la tornista e mai il contrario. Dopo un dibattito piuttosto lungo, il ragazzo è uscito dallo studio e Cristiana lo ha seguito.