Il ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne sta rappresentando per i telespettatori una sorta di ritorno al passato. Quando lui si trova al centro dello studio, infatti, sembra di tornare indietro di 15 anni a quando faceva il tronista e ne combinava di ogni con le sue corteggiatrici. A destare particolare sgomento, però, è il fatto che, malgrado Federico spesso assuma comportamenti poco rispettosi nei riguardi delle dame che conosce, loro continuano a mostrare interesse nei suoi riguardi. Il motivo, forse, è da riscontrarsi nella simpatia e nella schiettezza surreale con cui Federico esprime i suoi punti di vista. Ad ogni modo, dietro le quinte di Uomini e Donne, durante un fuori onda, il cavaliere ha fatto delle confessioni, soprattutto in merito al suo rapporto con Agnese De Pasquale.

Le confessioni fuori onda a Uomini e Donne di Federico Mastrostefano: focus su Agnese De Pasquale

Durante un colloquio fuori onda con la redazione di Uomini e Donne, riportato in esclusiva su Witty Tv, Federico Mastrostefano ha provato a spiegare un po’ meglio cosa si celi dietro alcuni suoi comportamenti. L’uomo ha rivelato che nella vita si è spesso trovato ad allontanare le donne che percepiva come più forti di lui. Questa caratteristica l’ha riscontrata in Agnese De Pasquale e in una delle ragazze nuove venute a corteggiarlo, ragion per cui ha deciso di allontanare la prima e di mandare a casa la seconda.

Nel corso dei dialogo con la redazione, Federico ha spiegato di credere che in una relazione esista sempre un gioco di poteri. A suo avviso, c’è sempre qualcuno che preferisce “condurre” le cose all’interno di un rapporto, e lui sente di voler essere questa persona. Per tale motivo, si è allontanato da Agnese in quanto ha capito che la donna abbia una personalità decisamente forte, in grado di tenergli testa, forse anche troppo.

Anche Sebastiano Mignosa e Magda rilasciano delle interessanti dichiarazioni allo staff di UeD

A fare delle confessioni dietro le quinte di Uomini e Donne, però, ci hanno pensato anche altri protagonisti, tra cui Sebastiano Mignosa e Magda. Il cavaliere ha ammesso di essere entusiasta di questa frequentazione, tuttavia, non ha negato di nutrire dei dubbi nei riguardi della donna. In particolar modo, l’uomo ha ammesso di essere titubante a causa della grande differenza di età che c’è tra di loro, Magda, infatti, ha 10 anni più di lui. Malgrado questo, però, ha deciso di ospitare la donna nella sua città per inserirla nel suo contesto, nelle sue abitudini e tra i suoi affetti.

Dopo, poi, è stata Magda a parlare. Anche lei ha ammesso di essere titubante a causa della differenza di età, che vuoi o non vuoi inizia a farsi sentire. Al momento, però, questo elemento non basta affinché lei possa decidere di chiudere la relazione con Sebastiano. La donna, poi, ha anche rivelato di non apprezzare molto la rigidità e serietà del cavaliere. La protagonista, infatti, preferirebbe che l’uomo fosse un po’ più amorevole nei suoi riguardi. Nel frattempo, così come emerso in una scorsa puntata di Uomini e Donne, lei andrà da lui in Sicilia, dunque, non resta che attendere per vedere come andrà a finire tra i due esponenti del programma.