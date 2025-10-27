Federico Mastrostefano ha vissuto un brutto quarto d’ora nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Guido Ricci ha preso una decisione drastica per cui è stato molto criticato. Al Trono Classico, invece, Flavio Ubirti è stato molto vicino a Nicole Belloni.

Confronto atipico tra Sabrina e Nicola, Federico viene sbugiardato a Uomini e Donne

La puntata del 27 ottobre di Uomini e Donne è cominciata con Sabrina Zago e Nicola al centro dello studio. I due hanno raccontato come stiano procedendo le cose tra di loro. Maria De Filippi credeva che tutto stesse procedendo a gonfie vele, ma in studio, poi, sono emerse delle problematiche. Nel dettaglio, Sabrina ha dichiarato di avere l’intenzione di uscire dal programma con il cavaliere. Lui, però, è apparso ancora titubante in quanto vuole che questo momento si verifichi quando ne sarà sicuro al 100% perché non vuole correre il rischio di uscire con la donna e poi ritornare a UeD dopo poco tempo (cosa che in effetti accadrà). Ad ogni modo, i due hanno ballato insieme ed hanno deciso di continuare la storia.

L’attenzione, poi, si è spostata su Federico Mastrostefano che, come di consueto, ha dato luogo ad un nuovo show che ha divertito presenti e pubblico da casa. Il cavaliere sta uscendo sia con Erica sia con Francesca, tuttavia, ha dichiarato di essere interessato ancora a Rosanna Siino. Come se tutto ciò non bastasse, poi, per lui sono arrivate due nuove ragazze, che lui ovviamente ha deciso di tenere. Ad ogni modo, il clima si è surriscaldato nel momento in cui è intervenuto Alessio Pili Stella, il quale ha accusato Francesca di non essere interessata a Federico, poiché in privato gli avrebbe confessato di non provare attrazione per lui.

Successivamente, poi, è intervenuta Veronica la quale ha sbottato contro Federico rivelando alcune conversazioni private tra di loro. In tali chiacchierate, Federico le avrebbe parlato male di Agnese De Pasquale, fino ad arrivare a dire di essere spaventato all’idea di svegliarsi al mattino di fianco a lei. Federico ha negato di aver detto queste cose, ma Agnese non gli ha creduto, sta di fatto che si è sentita profondamente umiliata. Al termine del blocco, poi, Erica si è ritirata, mentre le altre hanno proseguito a frequentare Federico, il quale ha deciso di ballare con Vincenza, una delle ragazze nuove.

Guido chiude con Federica, esterna osé tra Flavio e Nicole

Gli ultimi del Trono Over a parlare sono stati Guido Ricci e Federica. Sembrava che le cose tra di loro stessero andando a gonfie vele, ma poi qualcosa è cambiato d’improvviso. Guido, infatti, ha deciso di chiudere la conoscenza di punto in bianco in quanto ha notato che la dama sia solita guardare la telecamera in studio. Questa motivazione è stata reputata alquanto ridicola da molti, che hanno sbottato contro il cavaliere.

Infine si è parlato del Trono Classico nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione c’è stato Flavio Ubirti. Dopo essere andato a riprendere Denise e Martina, le due ragazze sono tornate in studio, ma si sono subito trovate a fare i conti con un’esterna molto bella tra il ragazzo e Nicole. I due sono stati molto vicini e complici, quasi sul punto di baciarsi, ma poi non sono andati oltre. Le due ragazze ritornate, ovviamente, non hanno preso bene la cosa ed hanno attaccato entrambi in studio.