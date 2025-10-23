Tra i protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne che stanno generando maggiore sgomento c’è Federico Mastrostefano. Il cavaliere, ex tronista del programma diversi anni fa, malgrado sia tornato come esponente del Trono Over, pare non abbia perso i modi di fare da tronista, sta di fatto che si sta comportando come se fosse ancora seduto sulla poltrona rossa, ma non solo. Il suo essere “piacione” con le donne lo sta portando a far nascere dei disguidi anche al di fuori della trasmissione. Una sua ex, nonché sua scelta a UeD, Pamela Compagnucci, ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto delle confessioni davvero inaspettate.

Pamela Compagnucci, ex di Federico Mastrostefano, fa confessioni sul cavaliere di Uomini e Donne

Federico Mastrostefano è il protagonista di una segnalazione piuttosto incresciosa. La sua ex fidanzata, ed ex scelta, Pamela Compagnucci, ha rilasciato un’intervista al programma Casa Lollo in cui ha fatto delle confessioni sul suo ex. La donna ha rivelato che non sentiva Federico da tantissimi anni, probabilmente da quando i due interruppero la relazione. Circa 10 giorni fa, però, Federico le ha mandato un messaggio in cui le ha scritto come stesse.

Pamela è rimasta basita dal comportamento del giovane, anche perché Federico non si è mai fatto sentire con lei neppure quando seppe che lei fosse stata affetta da un tumore al seno. Ad ogni modo, presa dalla curiosità, Pamela ha risposto a questo messaggio dicendo semplicemente di stare bene. La sua freddezza, probabilmente, ha raffreddato anche le intenzioni di Federico che, di fatti, non ha più risposto. La conversazione, dunque, si è esaurita così. La Compagnucci ha rivelato di non capire assolutamente cosa volesse Federico da lei.

Possibile ritorno della ex di Federico a UeD? In quali vesti potrebbe accadere

Ad ogni modo, quanto accaduto potrebbe rappresentare l’occasione giusta per determinare un ritorno della donna nel programma, magari anche solo per parlare dell’accaduto e chiarire quasi fossero le intenzioni di Federico. In merito a questo, però, Pamela ci ha tenuto a precisare di non avere assolutamente intenzione di fare ritorno a Uomini e Donne, almeno per quanto riguarda il Trono Over. Malgrado i suoi anni, ovvero 44, la facciano rientrare in questa categoria, la donna ha ammesso che preferirebbe tornare nel programma, ma in qualità di tronista. Ricordiamo che a Ida Platano è stata data questa opportunità, che possa accadere lo stesso anche per Pamela? Staremo a vedere.

La protagonista dell’intervista ha, inoltre, dichiarato di conservare uno splendido ricordo del programma, anche se al suo interno ha sofferto anche moltissimo a causa di Federico. Il ragazzo, infatti, durante il suo trono ne combinava di ogni, generando molto sgomento, ilarità, ma anche polemiche e malumori. A quanto pare, però, il giovane questo vizio non l’ha perso, sta di fatto che si sta comportando nello stesso modo anche adesso. Basti pensare a quanto stia facendo star male Agnese De Pasquale nelle ultime puntate di UeD. Pamela ha voluto chiosare mandando anche un messaggio a quest’ultima, ovvero, esortandola a non dannarsi più per Federico, in quanto non ne vale assolutamente la pena.