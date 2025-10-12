Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 13 ottobre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 13 ottobre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’opposizione tra la Luna e Venere genera un’atmosfera unica, inducendo una fase di considerazione riguardo alle questioni amorose. Non stiamo parlando di una crisi, ma si nota una certa distanza nelle relazioni. Questa giornata potrebbe offrire l’opportunità di comprendere meglio ciò che realmente aspiri.

Oroscopo del Toro

Toro, l’attenzione dovrebbe concentrarsi sulle questioni monetarie. Presta la dovuta riflessione ad ogni spesa ed escludi possibilità pericolose e inutili. Sta per sprigionarsi una fase favorabile per nuove opportunità, soprattutto nell’ambito affettivo; le relazioni avviate all’inizio del mese riceveranno un energia particolare.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, non è l’ora di stare fermi. La tua natura non tollera l’inerzia, che potrebbe ostacolare le tue aspirazioni e desideri. Raccogli le tue forze e torna in carreggiata con nuovi stimoli. Rivolgi la tua attenzione verso quello che ti affascina realmente. Dei cambiamenti significativi sono all’orizzonte.

Oroscopo del Cancro

La Luna, nel tuo segno, sta facendo un magnifico incontro con Giove, amplificando la tua capacità intuitiva. C’è nel tuo animo un potente desiderio di cambiamento, di freschezza. Potresti scoprire, tra oggi e domani, un gradito messaggio di conferma; una notizia che scalda il cuore. È il momento di sconvolgere il quotidiano, di vivere con un nuovo ritmo. Segui ciò che ti suggerisce il tuo istinto e apri le porte alle idee innovative. Ricorda, Cancro, tu sei il capitano della tua nave. Guidala con coraggio verso il nuovo.

Oroscopo del Leone

Cari amici del Leone, avete le porte spalancate verso inedite opportunità, soprattutto per chi esercita un’attività autonoma. Stiamo osservando l’orizzonte di un progetto che dovrebbe prendere forma tra la fine di quest’anno e il 2026: le decisioni che prenderete in questo periodo avranno un impacto significativo e porteranno al successo. E una notizia risplendente arriva da Venere, che si riaccende favorevolmente, portando una nuova ondata di passione nel vostro mondo sentimentale.

Oroscopo della Vergine

Vergine, concedi importanza al godimento. Hai una carica vibrante in aumento. Utilizza questa energia. Se il tuo cuore batte per qualcuno, è l’occasione per farti avanti. Lasciati guidare dall’istinto, sperimenta sensazioni autentiche.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, l’arrivo di Venere nel tuo segno disfa le catene e porta un soffio di allegria ai tuoi sentimenti. In ambito lavorativo, ritengo opportuno che tu eserciti un po’ di più la tua diplomazia e sia selettivo nei confronti degli obiettivi da raggiungere. Trarresti grandissimo vantaggio da questa configurazione astrale anche per risolvere alcune questioni ancora pendenti.

Oroscopo dello Scorpione

Vedo grandi cose per te, Scorpione, con arrivi di splendide rivelazioni provenienti dal tuo intuito. La combinazione di Giove e Luna ti lavora a favore, spronandoti a essere determinato e pieno di inventiva. Ti trovi nella situazione ideale per ricevere le risposte che cercavi, per intraprendere nuove avventure e, chissà, per avere quella certezza nel cuore che l’amore di cui disponi è proprio quello verso cui ti senti indirizzato.

Oroscopo del Sagittario

Finalmente, Sagittario, Venere è tornata ad essere favorevole! Se le prime quindicine d’Ottobre si sono rivelate essere gravose, ora sei in grado di ripristinare relazioni. Se sei una persona non impegnata, potresti persino fare nuovi incontri. Nel campo lavorativo, si avverte un fresco cambiamento; si stanno avvicinando progetti rilevanti e intuizioni pregnanti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’astrologia enfatizza oggi un contrasto tra la luna e Venere. Ciò potrebbe generare delle lievi tensioni affettive. Potrebbe dipendere dal fatto che sei esausto o forse hai affrontato più situazioni di quante ne potessi gestire. È indubitabile che il tuo organismo desidera un momento di relax.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, le tematiche monetarie e finanziarie assumono un ruolo predominante in questo periodo. È cruciale gestire questi argomenti con chiarezza e pragmatismo. Sotto il profilo sentimentale, invece, Venere si mostra propizia, suggerendo potenziali risoluzioni positive e, perché no, la possibilità di vivere un incontro inaspettato e stimolante.

Oroscopo dei Pesci

Carissimi Pesci, sarete baciati da un’ondata di ispirazione! Giove e la Luna, formando un bellissimo aspetto, saranno i vostri alleati sia nell’amore che nel lavoro. Utilizzate questa spinta energetica per inseguire i vostri autentici desideri. Apritevi a nuove opportunità e liberatevi delle paure che frenano. Lasciate che sia il vostro sesto senso a condurvi.

