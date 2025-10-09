Tra i ritorni inaspettati che si sono verificati nell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne c’è stato anche quello di Sebastiano Mignosa. Il cavaliere ha fatto il suo ritorno nel programma con il pretesto di attaccare la sua ex Cinzia Paolini, facendo delle confessioni alquanto scabrose sul suo conto. Il suo ritorno nel programma, però, ha generato un certo sgomento sul web in quanto pare che il cavaliere non sia proprio sincero del tutto. Nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo, infatti, un ex protagonista di UeD ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto una segnalazione molto forte su Sebastiano e sulla sua vita sentimentale.

La segnalazione su Sebastiano Mignosa da parte di un ex cavaliere di Uomini e Donne

Sebastiano Mignosa è finito al centro della bufera in queste ore in quanto sono emerse delle segnalazioni piuttosto complesse sul suo conto. Un ex protagonista di Uomini e Donne, Gianluca, ha dichiarato di essere stato in contatto con Sebastiano nel corso di questa estate. Proprio per tale ragione, conosce delle cose di lui che in molti ignorano. Stando a quanto rivelato da Gianluca, pare che Mignosa abbia iniziato a frequentare una donna verso la fine del mese di maggio. Questa relazione, poi, sarebbe continuata sicuramente per almeno i due mesi successivi.

Il cavaliere è stato avvistato diverse volte a Milazzo in compagnia di questa persona. Tale città è piuttosto piccola, sta di fatto che si conoscono un po’ tutti, di conseguenza, le voci circolano molto in fretta. Quella di Gianluca non è l’unica segnalazione. Anche altri utenti del web in questi giorni hanno dichiarato di aver visto Sebastiano in dolce compagnia. Ad ogni modo, Gianluca ha rivelato di aver perso i contatti con Sebastiano verso metà agosto, pertanto, non sa se la storia con questa persona sia continuata oppure no. La cosa certa, però, è che Sebastiano continua ad andare e venire da Milazzo, luogo in cui vivrebbe questa donna misteriosa.

Le belle parole su Cinzia Paolini e l’affondo contro Guido Ricci

Alla luce di quanto emerso, dunque, Gianluca ha ammesso di essere totalmente dalla parte di Cinzia Paolini. La donna, infatti, seppur abbia un carattere piuttosto particolare, è sempre stata sincera a suo avviso. Cinzia non si è mai nascosta dietro bugie, ma ha sempre posto dinanzi gli uomini che ha conosciuto la sua vera essenza, il suo modo di vedere la vita, le relazioni e il lavoro. Chi decide di uscire con lei, dunque, è ben consapevole di chi sia.

Infine, poi, Gianluca ha parlato anche di altri due protagonisti dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, ovvero, Gloria Nicoletti e Guido Ricci. In merito alla prima, ha detto di apprezzare molto la donna, con cui ha avuto anche una breve frequentazione nella scorsa edizione. Per quanto riguarda Guido, invece, l’uomo reputa che il cavaliere abbia spesso esagerato nei confronti di Gloria, ragion per cui non nutre molta simpatia nei suoi riguardi. Adesso sorgono spontanee delle domande, ovvero, le affermazioni di Gianluca avranno un seguito? Ci sarà un suo ritorno nel parterre di UeD, o una replica social da parte delle persone da lui citate? Staremo a vedere.