Il castello di carte di Matteo Azzali è crollato. Proprio mentre nella Casa del Grande Fratello si ergeva a paladino dei valori contro la superficialità dei coinquilini, una bomba dall’esterno ha polverizzato la sua immagine di uomo tutto d’un pezzo. A sganciarla è stata la sua ex fidanzata, che con un post al veleno sui social ha ribaltato completamente la narrazione del pugile in crisi.

L’attacco social che distrugge l’immagine del “bravo ragazzo”

Matteo si lamentava dei “bambini” e minacciava di andarsene per non diventare un “pagliaccio”. Ebbene, proprio con quell’appellativo la sua ex compagna lo ha marchiato a fuoco, raccontando una verità che stravolge ogni cosa. Secondo il suo racconto, la loro relazione non è finita da tempo, ma appena tre mesi fa. Il motivo della rottura? Un’altra donna.

Un’accusa pesantissima che fa a pezzi il ritratto dell’uomo maturo e rigoroso che Azzali ha cercato di dipingere fin dal suo ingresso. Le sue prediche sulla lealtà e i suoi lamenti sulla mancanza di profondità dei giovani coinquilini suonano ora come un’incredibile ipocrisia.

Crollo nei sondaggi e futuro incerto

La notizia, rimbalzata immediatamente online, getta un’ombra pesantissima sul suo percorso. Già relegato all’ultimo posto nei sondaggi di gradimento del pubblico con un misero 3%, questa rivelazione rischia di dargli il colpo di grazia. L’uomo che voleva essere un esempio per i giovani si scopre ora protagonista di un gossip che lo dipinge in modo tutt’altro che lusinghiero.

La domanda ora è una sola: come reagirà Matteo quando scoprirà di essere stato smascherato? E, soprattutto, il Grande Fratello metterà il concorrente di fronte a questa scomoda verità nella prossima puntata? Per l’ex pugile, il match più difficile è appena iniziato.