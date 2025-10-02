La prima settimana del Grande Fratello 2025 si avvia alla conclusione e il pubblico ha già le idee chiarissime. Mentre nella Casa le dinamiche cambiano di ora in ora tra flirt, liti e crisi personali, fuori è il televoto a disegnare la prima, vera gerarchia di gradimento. I primi sondaggi lanciati in vista della puntata di lunedì 6 ottobre, che decreteranno il concorrente immune, rivelano sorprese e sonore bocciature.

Anita Mazzotta regina del pubblico, Giulia resiste alla bufera

A guardare tutti dall’alto, contro ogni previsione, è Anita Mazzotta. La giovane manager, protagonista di una toccante confessione in cui ha rivelato di avere “il cuore in una gabbia”, ha conquistato il pubblico, volando in testa alle preferenze con un solido 22% dei voti. Un segnale forte che premia la sua sensibilità e la sua storia personale.

Subito dietro di lei, si forma un affollato gruppo di inseguitori, tutti appaiati all’11%. Tra loro spicca Giulia Soponariu: nonostante le frasi offensive e il rischio squalifica, una parte del pubblico sembra averla “perdonata”, mantenendola a galla. Al suo fianco ci sono la new entry Grazia Kendi, il modello Omer e la vulcanica Donatella Mercoledisanto.

Crollo totale per Matteo Azzali: il pubblico lo boccia

Se Anita festeggia, chi ha davvero di che preoccuparsi è Matteo Azzali. L’ex pugile, in preda a una profonda crisi e dopo aver minacciato più volte di abbandonare il gioco, si ritrova desolatamente all’ultimo posto con un misero 2% di preferenze. Il suo atteggiamento critico e la sua difficoltà ad integrarsi con il gruppo più giovane non hanno pagato: il pubblico, per ora, lo ha scaricato senza appello.

La partita per l’immunità è ancora aperta e tutto può cambiare. Il verdetto finale spetta solo al pubblico sovrano, che può continuare a esprimere il proprio voto. Se non sai come fare, scopri come votare al Grande Fratello e fai sentire la tua voce per salvare il tuo concorrente preferito. La prima sentenza si avvicina.