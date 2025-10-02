Al Grande Fratello basta un soffritto per accendere la miccia. Archiviate le polemiche social, la prima vera lite tra concorrenti scoppia nel luogo più sacro della casa: la cucina. Protagoniste dello scontro sono Giulia Soponariu, Donatella Mercoledisanto e una furiosa Grazia Kendi, che ha trasformato una discussione culinaria in un caso di stato. Oggetto del contendere? Una semplice cipolla.

“Basta, non vi sento più!”: Grazia perde le staffe

Tutto ha inizio mentre Giulia e Donatella preparano il pranzo. Chiacchierando, Giulia racconta delle sue abitudini familiari: “Io mangio sempre con cipolla e aglio perché noi [rumeni] li mettiamo in qualsiasi cibo. Vado matta per il soffritto”. Un discorso innocente che, però, arriva alle orecchie di Grazia, la quale aveva già manifestato di non amare particolarmente l’ingrediente.

Sentendosi chiamata in causa, Grazia esplode. Si avvicina alle due e sbotta, visibilmente alterata:

“La potete mettere la cipolla. La mangio lo stesso, mangio anche i divani, basta che non vi sento più!”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il malinteso e la sfuriata: “Stiamo litigando per una cipolla?”

Donatella prova a mediare, offrendosi di cucinare delle polpette a parte per lei, ma peggiora solo la situazione. Grazia alza ancora di più i toni:

“Non dobbiamo fare divisioni. Mi hanno insegnato ad adattarmi nella vita. Ho detto che la cipolla non la prediligo, ma posso mangiare anche con la cipolla”.

Giulia, spiazzata dalla reazione, cerca di chiarire il malinteso: “Ma non stavamo parlando di te. Parlavamo dei miei genitori!”. La spiegazione, però, non basta a calmare Grazia, che chiude la discussione con una frase destinata a diventare un tormentone, mentre il nervosismo è palpabile:

È mezz’ora che state parlando della stessa cosa. Ho già detto che mi adatto. Ma stiamo litigando per una cipolla?

La cipolla della discordia ha ufficialmente segnato il primo, vero scontro “domestico” di questa edizione, mostrando come la convivenza forzata possa trasformare anche il più banale dei malintesi in un momento di alta tensione.