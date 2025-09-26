La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata contraddistinta da diverse discussioni. La prima ha visto come protagonista Alessandro, il quale ha pronunciato delle frasi piuttosto particolari che hanno, in men che non si dica, infuocato il parterre. A seguire, poi, hanno discusso animatamente Agnese De Pasquale e Rosanna Siino. Per concludere, poi, Antonio e Cinzia hanno raccontato i motivi che li hanno spinti a concludere la conoscenza e gli animi si sono infervorati parecchio.

Nuovo inizio per Sabrina a Uomini e Donne e scontro tra Agnese e Rosanna

Nella puntata del 26 settembre di Uomini e Donne non sono mancate le discussioni. Il primo ad animare il parterre è stato Alessandro. Il cavaliere sta uscendo con Tatiana e, sin da subito, ha subito palesato il suo modo di approcciare alle donne, decisamente diretto e schietto. Le sue affermazioni, a tratti spinte, hanno suscitato un certo clamore e sollevato le prime polemiche. Sabrina Zago, invece, sta uscendo con una cavaliere di nome Joseph con il quale ha deciso di ballare anche al termine del blocco.

Successivamente, poi, si è passati a Rosanna Siino, la quale sta frequentando due cavalieri, ovvero, Federico Mastrostefano e Francesco. Con entrambi si è trovata molto bene, tuttavia, Federico ne ha approfittato per dirsi alquanto deluso dal fatto che la donna fosse uscita anche con un’altra persona. Lui, invece, ha rifiutato di uscire con Agnese De Pasquale proprio per rispetto della conoscenza appena cominciata con Rosanna. Ad ogni modo, alla luce di quanto accaduto, anche lui ha deciso di uscire con Agnese.

Quest’ultima, poi, ha colto la palla al balzo per attaccare Rosanna, verso la quale non nutre affatto simpatia. Agnese ha accusato la donna di comportarsi sempre allo stesso modo con gli uomini con i quali si relazioni, ha fatto la stessa cosa anche con Giuseppe Molonia. Rosanna non ha apprezzato le parole della donna, sta di fatto che ha duramente replicato alle sue critiche. Tra le due, infatti, c’è stato uno scontro piuttosto acceso. Alla fine, poi, Rosanna ha deciso di ballare con Federico e lui ha accettato.

Antonio e Cinzia chiudono, ma scoppia il caos

L’ultimo blocco, infine, è stato dedicato ad Antonio e Cinzia. I due hanno deciso di interrompere la conoscenza a causa di alcune incomprensioni che ci sono state durante il periodo estivo. La donna ha dichiarato di reputare i comportamenti del cavaliere troppo ossessivi e opprimenti per i suoi gusti. Lui, per contro, ha criticato i modi di fare della donna. La discussione si è animata nel momento in cui è saltato fuori il tema inerente il denaro e Cinzia ha accusato il cavaliere di non averle offerto neppure una cena. I presenti in studio sono andati contro la dama, in quanto l’hanno accusata di essere uscita con Antonio solo perché aveva percepito che stesse bene economicamente e, di conseguenza, si aspettava qualcosa di più da lui sotto questo punto di vista. Dopo una discussione estenuante, i due hanno chiuso definitivamente ogni rapporto.