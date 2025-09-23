Questa sera, martedì 23 settembre 2025, torna l’appuntamento in prima serata su Retequattro con “È sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La puntata di oggi si concentrerà sui temi più caldi dell’attualità internazionale, con un’attenzione particolare alle crescenti tensioni in Medio Oriente e alle loro ripercussioni globali.

Anticipazioni: dall’ONU alla guerra a Gaza, i temi della serata

Al centro del dibattito ci sarà la questione palestinese, attualmente al vaglio dell’Assemblea Generale dell’ONU a New York. Un argomento tornato dirompente dopo la recente decisione del Regno Unito di riconoscere lo Stato di Palestina, provocando l’immediata e dura reazione del premier israeliano Netanyahu.

Durante la trasmissione, Bianca Berlinguer e i suoi ospiti analizzeranno la portata di questa mossa diplomatica e le dichiarazioni di Netanyahu, che ha fermamente escluso la possibilità di uno stato palestinese, definendolo un “tentativo di imporci uno Stato terrorista nel cuore della nostra terra”.

Spazio anche alla guerra a Gaza e al contesto di solidarietà che si sta sviluppando in Italia: nel corso della puntata si parlerà infatti degli scioperi in corso in ben 75 città italiane, organizzati per esprimere vicinanza alla popolazione palestinese.