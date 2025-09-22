La prima puntata di Uomini e Donne è cominciata con il botto. Al centro dell’attenzione ci sono finiti innanzitutto Gemma Galgani, Arcangelo e Marina, dando luogo ad una perfetta continuità con la scorsa edizione. Prima di argomentare sul loro conto, però, Tina Cipollari ha preso la parola per dire delle cose molto pesanti sui cavalieri del parterre maschile. Maria De Filippi è stata costretta a intervenire. Successivamente, poi, si è parlato anche di molto altro.

La sfuriata di Tina Cipollari contro i cavalieri del Trono Over di UeD, una Sabrina inedita

Per tanti Uomini e Donne scandisce le stagioni. Con l’inizio della nuova edizione del programma, infatti, ci si prepara ufficialmente a salutare l’estate e a catapultarsi verso l’autunno e l’inverno. Con il ritorno di UeD, inoltre, tornano anche gli attacchi senza freni di Tina Cipollari. Nel mirino dell’opinionista ci sono finiti gli esponenti del parterre maschile. L’opinionista ha criticato lo staff del programma per la scelta del cast, che quest’anno sembra alla donna decisamente scarso.

Tina, così, ha subito attaccato alcuni protagonisti definendoli come “finiti”, casi disperati che tentano il tutto per tutto pur di trovare una donna. Gli uomini chiamati in causa sono apparsi piuttosto imbarazzati, al punto da richiedere l’intervento di Maria De Filippi, che ha redarguito l’opinionista invitandola a smetterla e a lasciare che i protagonisti si ambientino pian piano. Dopo poco, poi, si è entrati nel vivo delle dinamiche con Gemma, Arcangelo e Marina a centro studio. Dopo un recap inerente dove eravamo rimasti al termine della scorsa edizione, i tre hanno ribadito le loro posizioni. Arcangelo ha dichiarato di non essere più interessato a nessuna delle due dame, tuttavia, al termine del confronto, ha voluto ballare con Marina. Per Gemma, invece, sono scesi ben due spasimanti. Soprattutto uno dei due, Pasquale, il quale ha osato chiamare Tina “Panzarottina”. Questo, ovviamente, ha autorizzato la donna a sbottare contro di lui.

Il centro studio poi è stato lasciato a Sabrina Zago, la quale si è mostrata con un look del tutto inedito, capello corto e riccissimo. Ma non è tutto, in tanti sui social hanno anche notato altri cambiamenti, al punto da arrivare ad alludere a presunti interventi estetici a cui la protagonista si sarebbe sottoposta. La donna ha annunciato di aver trascorso una piacevole estate, durante la quale ha cambiato anche lavoro. Per lei è arrivato un nuovo cavaliere di nome Joseph. Lei è apparsa molto titubante a causa delle delusioni vissute in passato, ma alla fine ha deciso di accettare di conoscerlo.

Flavio Ubirti folgora tutti a Uomini e Donne, Cristiana fa provino per Amici

Spazio poi alla presentazione dei tronisti. La prima clip di presentazione è stata quella di Flavio Ubirti. Il suo ingresso in studio è stato accolto con benvolere dai presenti, specie da tina Cipollari, la quale ha voluto che il cavaliere si accomodasse accanto a lei. Dopo è stata la volta di Cristiana Anania. Dopo la sua presentazione e il suo ingresso in studio, Maria ne ha approfittato per raccontare un aneddoto sul suo conto. Nello specifico, ha detto che la giovane, dopo il casting per UeD, ha fatto anche quello per Amici, in quanto entrare nella scuola è sempre stato il suo sogno. Subito dopo i provini, però, si è resa conto di essere molto più interessata ad iniziare un percorso a UeD, piuttosto che nel talent show.