Luana Nicchiniello è una dama che ha preso parte alla scorsa edizione di Uomini e Donne. Al termine della stagione, come accaduto per tutti gli altri protagonisti, anche lei si è allontanata dai riflettori per vivere la sua estate in maniera riservata. A fine agosto, poi, quando sono riprese le registrazioni di UeD, la donna non è apparsa tra i protagonisti, malgrado fosse ancora single. Ebbene, nel corso di un’intervista Luana ha svelato i motivi, ma non solo. La donna ha parlato anche di alcuni cavalieri di questa edizione del Trono Over di UeD facendo confessioni spiazzanti, che potrebbero portare a delle interessanti sviluppi.

Luana Nicchiniello svela perché non è presente a UeD e annuncia un suo possibile ritorno che creerà caos

Nel corso della seconda puntata di Casa Lollo, Luana Nicchiniello si è lasciata andare ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni per parlare della fine del suo percorso a Uomini e Donne e delle motivazioni che l’hanno portata a non far più parte del parterre. La donna aveva concluso la scorsa stagione conoscendo Nicola. Le cose tra di loro, però, non sono andate bene, sta di fatto che dopo poco hanno interrotto la conoscenza. Questa estate, poi, Luana ha conosciuto un’altra persona estranea al mondo dello spettacolo, con la quale aveva instaurato una conoscenza. Questo, dunque, pare sia il motivo che avrebbe spinto la redazione di UeD a non convocarla.

La Nicchiniello, però, ha raccontato che anche la conoscenza con questa persona ha avuto un epilogo negativo, sta di fatto che al momento è ufficialmente single e pronta a tornare nel programma. Per rendere più appetibile il suo possibile ritorno in studio, Luana ha svelato di essere attratta da un cavaliere in particolare, ovvero, Federico Mastrostefano. Come emerso dalle ultime anticipazioni, però, il giovane si sta concentrando molto sulla conoscenza con Agnese De Pasquale. Per tale ragione, il possibile ritorno di Luana nel parterre potrebbe sicuramente dare il via a nuove dinamiche e situazioni concitate.

Le confessioni di Luana su alcuni cavalieri di UeD e la lite in piscina di Giovanni Siciliano

Nell’attesa che tutto ciò si verifichi, poi, Luana ha parlato anche di altri protagonisti di Uomini e Donne. Nello specifico, ha detto di essere stata in contatto con Alessio Pili Stella durante il periodo estivo. Tra i due, però, pare ci sia stato solamente uno scambio di battute amichevoli, nulla che possa far pensare ad altro. Nello specifico, lui l’avrebbe contattata per scusarsi di alcune cose dette durante la scorsa edizione di UeD in merito alla sua conoscenza con Giovanni Siciliano.

A proposito di quest’ultimo, poi, Luana ha anche dichiarato di essere rimasta piuttosto stupita del fatto che la storia tra l’ex cavaliere e Francesca Cruciani stia proseguendo a gonfie vele, ma è felice per loro se sono sereni. In effetti, è stato lo stesso Giovanni che, durante una diretta su TikTok fatta ieri ha raccontato di essere felicemente fidanzato con Francesca. L’uomo, poi, ne ha anche approfittato per chiarire una questione che ha generato molto scompiglio in questi giorni, ovvero, la famosa lite in piscina di cui si sarebbe reso protagonista. Durante una giornata con i figli presso una struttura balneare c’è stato un disguido con il bagnino del posto il quale ha redarguito più Giovanni per invitare suo figlio ad indossare la cuffia. All’ennesimo richiamo, poi, si è infuriata Francesca, la quale ha accusato il bagnino di avercela con loro in quanto anche altri bimbi fossero senza cuffia. Da lì è nata una discussione con la mamma di un altro ragazzino al punto da accendere di parecchio gli animi e costringere Giovanni ad interrompere una diretta social che stava facendo.