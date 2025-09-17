Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 18 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 18 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sono Paolo Fox, e noto in te delle aspirazioni di grande rilievo accompagnate da freschi progetti che stanno prendendo il via. Avverto un’energia caratterizzata da una concomitante sensazione di entusiasmo e ansia che ti sta pervadendo in questo periodo. Il mio consiglio è di monitorare attentamente la tua situazione finanziaria.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, questo è un periodo critico, specialmente per quanto riguarda il settore amoroso. Come avevo già preannunciato, dalla serata di domani si instaurerà un periodo di quiete più stabile. Di conseguenza, coloro che si trovano ad affrontare perplessità nella sfera sentimentale avranno l’opportunità di chiarire la loro posizione all’interno di una relazione. Anche nel campo lavorativo si prevede una decollo di un progetto; qualcuno darà il via al lancio di un’idea.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei gemelli c’è un grande sostegno dal pianeta Mercurio che porta energia e amplifica il desiderio di esprimersi con trasparenza. Questo periodo è particolarmente favorevole per consolidare i legami affettivi e, se siete in una relazione di lungo corso, potrebbe essere il momento di prendere decisioni importanti come la convivenza, il matrimonio o altre scelte di vita significative. Per quanto riguarda i single, è il periodo giusto per osservare il contesto sociale con più attenzione.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’energia derivante dalle vostre convinzioni è estremamente elevata e l’influenza di Giove nel vostro segno potrebbe presentarvi un’opportunità significativa. Tenete a mente che, sebbene Giove possa facilitare opportunità, il successo totale non è mai garantito. Ciò significa che Giove vi sta dando l’impulso di agire, dimostrare di che pasta siete fatti, ma ricordate: il vostro grado di preparazione è fondamentale. Ciò potrebbe tradursi nel gestire con successo un impegno lavorativo, forse persino sostituire qualcuno o assumere un ruolo di maggiore rilevanza.

Oroscopo del Leone

Come Paolo Fox, ti dico, Leone, che oggi la luna è influente; stimola la tua attività ed è veramente interessante questo momento di transizione di Venere dal tuo segno. Questo evento astrologico ti incoraggia a riflettere su ciò che è successo finora. Ho l’impressione che tu abbia già notato degli sviluppi, e dal lato affettivo, non dubito del tuo innato magnetismo.

Oroscopo della Vergine

Vergine, queste settimane sono ideali per mettere a posto quelle questioni pendenti che ti opprimono, così potrai galoppare verso trasformazioni positive. È fondamentale non dimenticare l’importanza dell’amore nella tua esistenza. Propizio sarà il transito planetario che incoraggerà anche i cuori solitari a brillare.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la Luna è il tuo pilastro, il sostegno offerto da Giove, tuttavia ciò può portare un certo grado di sforzo. Tu, un individuo valido e stimato, quando vengono toccate le tue corde sensibili, tendi a dar vita ad un tornado emotivo. Sarà essenziale per te, dunque, saper lasciare nel passato ciò che non risulta più utile.

Oroscopo dello Scorpione

Nel segno dello Scorpione, la Luna in questo momento non si mostra particolarmente favorevole, motivo per cui un progetto o un programma potrebbe richiedere una revisione. Tuttavia, come ho sempre sottolineato, per quanto riguarda il campo lavorativo e professionale, l’autunno si presenta in maniera positiva. Per ciò che concerne l’amore, forse è ancora il caso di mantenere una certa cautela.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, avete un impulso crescente di realizzare molteplici progetti e alimentare i vostri rapporti con autenticità. Trentenni e oltre, attenzione a chi vi circonda! Se al vostro cospetto si presenta un individuo che non è del tutto sincero con voi, in particolare nelle questioni sentimentali, sarete in grado di esprimere con risolutezza le vostre aspettative.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, focalizzati sul tuo universo emotivo in quanto, tra poco, la luminosa Venere inizierà un transito spettacolare. Capisco che di recente hai avuto la mente assorta nel lavoro, ma avere un sostegno affettivo al tuo fianco è fondamentale per trarre il meglio dal ciò che ti circonda.

Oroscopo dell’Acquario

Caro Acquario, per navigare con successo attraverso la giornata odierna, ti suggerirei di agire con prudenza. E’ possibile che si stiano profilando delle questioni legate alla sfera economica o lavorativa che potrebbero aver già innescato qualche tensione dal giorno precedente. Ricorda di mantenere la calma e concentrarti sui sentimenti.

Oroscopo dei Pesci

Capricorno, il nuovo giorno ti incoraggia a mettere da parte ciò che non ti soddisfa. Tuttavia, mantieni alta la guardia in questioni d’amore, Venere si presenta in posizione di opposizione, segnalando che stai raggiungendo la soglia limite con un individuo che ha un atteggiamento discutibile. Insomma, sembra che sia tempo per un confronto decisivo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.