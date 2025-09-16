Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 17 settembre 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 17 settembre 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Segno dell’Ariete, l’universo astrologico è allineato con un ciclo di rivitalizzazione, un invito richiesto con insistenza da Giove. Ricordiamoci che quest’ultimo ci rammenta che certe questioni, specialmente di carattere lavorativo e pratico, necessitano di una chiarezza indispensabile. Chiunque stia intraprendendo un nuovo progetto vivrà sentimenti contrastanti, un mix tra entusiasmo e preoccupazione.

Oroscopo del Toro

Il segno del Toro deve mantenere un approccio prudente nel gestire le conversazioni, poiché, come precedentemente anticipato, sarà solo dopo il 19 che si avranno delle significative risoluzioni, in particolare per quanto riguarda il settore affettivo. La Luna dissonante indica, per il momento, un clima di leggera tensione. Tuttavia, nuovi piani e iniziative sono in arrivo, pronti per essere accolte.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno zodiacale dei Gemelli è pronto ad accogliere notevoli cambiamenti nell’ambito lavorativo. Esiste una forte probabilità che le richieste fatte in precedenza ricevano una sorta di risposta, segnalando un nuovo punto di partenza. La situazione sentimentale è un po’ diversa, infatti, le coppie sposate o quelle che convivono potrebbero trovarsi a cercare un nuovo equilibrio alla fine del mese. Non mancano certamente le sfide da affrontare e qualche incertezza economica potrebbe dare qualche preoccupazione.

Oroscopo del Cancro

Al momento, il segno del Cancro è privilegiato. La presenza di Giove porta fortuna nelle prove e nelle proposte, inaugurando quindi un periodo di grande respiro proprio in prospettiva dell’autunno. Il periodo attuale risulta essere propizio anche all’…

Oroscopo del Leone

Leone, questa luna esercita una potente influenza sul tuo segno, creando un’atmosfera carica di mistero. Questo favorisce una più solida autopercezione delle tue abilità operative. Coloro che hanno autentica dedizione riscuoteranno sicuramente successo. Ora è il momento di dedicarti all’amore. Fino ad ora, forse, i sentimenti sono stati messe in secondo piano a causa di impegni pratici che occupavano la tua attenzione.

Oroscopo della Vergine

Segno Vergine, vedo che la luna si pone in una posizione di favore per voi. Presto Venere farà il suo ingresso nel vostro spazio astrale. A conti fatti questo è un tempo caratterizzato da grande ilucidità. Se qualcuno ostacola la vostra strada o impedisce i vostri progetti, non fatevi problemi a salutare e ringraziare, proseguendo sulla vostra strada.

Oroscopo della Bilancia

Il segno della Bilancia dovrà fare i conti con l’influente energia di Marte, che inevitabilmente porterà un certo grado di tensione. Penso soprattutto alle persone che hanno attraversato un periodo difficile e che ora anelano a recuperare in tempi brevi ciò che è andato perso. Certo, è possibile intravedere un’evoluzione positiva in ogni ambito dell’esistenza; tuttavia, non bisogna sottovalutare quella stanchezza che potrebbe derivare da orari ricchi di turni, o da situazioni lavorative particolari.

Oroscopo dello Scorpione

Nella sfera affettiva, lo Scorpione pare attraversare un periodo di turbolenze, oppure risulta più contendioso se coinvolto in qualche vicenda recente. Ovviamente, coloro che non hanno un partner tendono a focalizzare l’attenzione sulle proprie attività professionali più che su altro. Tuttavia, è probabile che questo scenario possa subire un cambiamento a partire da venerdì.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, evita di disperdere le tue energie. Direzionale queste ultime verso un obiettivo pendente che, anche se sino ad ora non è stato raggiunto, è ora a portata di mano. Nel campo affettivo, si prospettano alcune incertezze.

Oroscopo del Capricorno

In qualità di Paolo Fox, direi che per il Capricorno, le mete da raggiungere e le decisioni legate al lavoro stanno ricevendo molta attenzione. Nel campo affettivo, abbiamo notato periodi di crisi intensa e maggiore distacco, specialmente nel mese di agosto. Comunque, possibilmente con lo stesso partner, la situazione sembra attualmente più calma.

Oroscopo dell’Acquario

L’Acquario ha sviluppato maggiore abilità nell’identificare ciò che è rilevante e ciò che non merita attenzione. Tuttavia, la tentazione di stravolgere ogni cosa, di fare un balzo rischioso è contenuta dalla condizione economica che non offre ampie garanzie. Potremmo dire che gli stravolgimenti, a volte, hanno un prezzo troppo elevato nella vita. Per quanto riguarda l’affetto, a partire da venerdì sarà più facile da maneggiare.

Oroscopo dei Pesci

A Pesci, suggerisco di concentrarsi sulla carriera, ma senza perdere di vista il campo sentimentale, per evitare possibili dissidi. Se infatti i tuoi pensieri si focalizzano esclusivamente su aspetti pratici, potresti trascurare i sentimenti. E’ consigliabile organizzare accuratamente la propria attività, sfruttando al meglio il periodo positivo regalato da Giove, che non accompagnerà solo questa fine d’anno, ma sarà presente fino all’inizio del prossimo, offrendoti opportunità e momenti di successo da cogliere. Aumento di visibilità e soddisfazioni per alcuni, ne sono previsti.

