Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 16 settembre 2025

Oroscopo dell’Ariete

Da qualche tempo, Ariete, si respira un’aria un po’ confusa. I progetti che hai in programma potrebbero aumentare questo senso di caos, specialmente se devi fare dei bilanci. Il mio mantra per te si è sempre focalizzato su una cosa: l’amore prende il sopravvento. Questo aspetto è fondamentale perchè avere qualcuno di affidabile e comprensivo al tuo fianco può essere di grande aiuto.

Oroscopo del Toro

All’amico Toro, consigliavo di pazientare fino almeno al 19 di settembre prima di procedere con decisioni importanti, poiché questi giorni saranno pieni di cambiamenti positivi rispetto al passato, portandovi molte nuove opportunità. Dopo Venerdì, vedrete ancora di più su cosa riserva l’orizzonte. Per coloro che si sono sentiti agitati in affari di cuore o che hanno dovuto navigare attraverso un periodo di incertezza per ritrovare stabilità sul fronte professionale, l’orizzonte sembra schiudersi, e le idee fluenti e i nuovi piani stanno diventando più chiari.

Oroscopo dei Gemelli

Segni dei Gemelli, quest’ultimo fine settimana sembra essere stato un periodo di grande creatività per voi. Tale momento si è rivelato importante non solo in generale, ma anche per coloro che stavano considerando una decisione sentimentale. Alcuni di voi hanno infatti deciso di rendere i loro sentimenti ufficiali. A quanti tra voi stanno esaminando le proprie relazioni e legami con un’ottica diversa rispetto a quella passata, posso anticipare l’arrivo di novità significative.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, in questo anno l’influenza della Luna e di Giove nel vostro segno vi porterà a un periodo carico di eventi rilevanti e significativi. Non smetto di affermare che con l’arrivo dell’autunno, vislumbro chiaramente una vittoria per voi. L’astrologia ci offre delle indicazioni positive, ma ovviamente spetta a ognuno di noi dare il meglio. Però ricordate, il successo dipende sempre dalla nostra preparazione ed impegno personale.

Oroscopo del Leone

Seguaci del Leone, la vostra intraprendenza continua a farvi da guida nel percorso di successo. L’amore ritorna a giocare un ruolo centrale nella vostra esistenza, mostrandovi che il lavoro da solo non è in grado di garantirvi piena soddisfazione. Il vostro desiderio di mettervi in luce, di ricevere apprezzamenti e consensi è in aumento. Non dimenticate, però, l’importanza del vostro benessere fisico. È essenziale che vi prendiate qualche momento di pausa per rilassarvi, poiché non si può essere sempre al massimo delle proprie forze. Ricordate, ogni tanto è consigliabile rallentare.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, noterete un miglioramento in questo periodo, con una prospettiva più sicura e lucida su diversi aspetti della vostra vita. C’era quel sogno nascosto che avevate, un ruolo che non eravate sicuri di accettare. Ora, sentitevi liberi di avventurarvi, di rischiare. Il vostro solito problema, cari Vergine, è il bisogno di mantenere tutto sotto controllo e una certa diffidenza innata. Ma ora, lasciate spazio all’impulsività! Lasciate che l’istinto prenda il sopravvento, anche in campo amoroso.

Oroscopo della Bilancia

Recapitolo la situazione astrologica della Bilancia: recentemente, this signo ha attraversato una fase piuttosto caotica, impegnativa dal punto di vista fisico. Non intendo dubitare delle sue innate doti o della sua capacità di intraprendere nuovi percorsi e avventure. Tuttavia, è indubbio che riprendere tutto da capo a vent’anni ha un sapore diverso che a 60. Quindi, i nati sotto questo segno che hanno raggiunto una certa maturità sono invitati in questa fase a valutare attentamente le loro decisioni amorose. Ecco che si profila all’orizzonte un periodo di maggior equilibrio.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello scorpione è attualmente molto concentrato sulla sfera lavorativa. L’amore, invece, sembra essere momentaneamente lasciato da parte, confinato al regno dei ricordi per alcuni. Coloro invece che sono coinvolti in una storia d’amore significativa potrebbero trovarsi a dover affrontare delle inaspettate turbolenze.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, in questo momento è fondamentale concentrarsi sul lavoro per te. Puoi notare delle tensioni o incomprensioni nella sfera amorosa, forse anche delle distanze. O potrebbe essere che tu senta il bisogno di affermarti sul piano sociale. Sappi che presto riceverai delle risposte nel campo delle comunicazioni.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, usualmente mi concentro sul tuo ambito lavorativo, ma adesso è il momento di focalizzare le tue energie sul piano affettivo. A partire da questo venerdì, tutto sta per prendere una nuova direzione nel settore sentimentale. Quindi, preparati a fare spazio ai tuoi sentimenti e a dedicare tempo all’amore.

Oroscopo dell’Acquario

L’Aquario vive una fase influenzata da un intenso flusso lunare: questo può essere particolarmente favorevole per coloro che desiderano avviare nuove iniziative o esprimere sentimenti d’amore. Le possibilità di ottenere una risposta positiva ai loro desideri sono molto elevate.

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, la Luna è favorevole: il mese di settembre, iniziato con un ritmo lento e pigro, recupera ora la sua cadenza naturale, specialmente nelle questioni pratiche. Riguardo all’amore, vi invito a prestare un’attenzione particolare ai dettagli.

