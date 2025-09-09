Gemma Galgani è ormai una presenza fissa all’interno di Uomini e Donne. Il suo essere eternamente innamorata dell’amore le conferisce sempre quell’aria stralunata e speranzosa che troppo volte ha gettato fumo negli occhi nelle sue conoscenze. Ad ogni modo, Gemma il suo amore da favola l’ha vissuto eccome. Purtroppo, però, la vita reale non è una favola e non sempre c’è il lieto fine, proprio come è accaduto a lei. Nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, infatti, la dama ha fatto delle confessioni inedite in merito al suo matrimonio precedente.

Gemma Galgani svela come ha conosciuto il suo ex marito e come le ha chiesto di sposarla

Gemma Galgani ha parlato a cuore aperto ai microfoni dello staff di Uomini e Donne a cui ha voluto raccontare i dettagli del suo matrimonio da favola. Quando era solo una ragazzina, Gemma conobbe Dedo (Francesco), un ragazzo molto bello e avvenente conosciuto durante le vacanze a Moneglia in Liguria. Il loro primo incontro fu un vero e proprio colpo di fulmine. Da quel momento in poi, i due non si sono mai più separati.

Terminate le vacanze estive, però, Gemma dovette ritornare a Torino, mentre Francesco a Genova. La separazione portò i due a soffrire tantissimo, al punto da spingere il ragazzo a chiedere a Gemma di sposarlo e andare a vivere insieme, dopo soli tre mesi di relazione. Le rispettive famiglie rimasero alquanto basite da questa decisione inaspettata. Gemma, però, si lasciò travolgere dall’entusiasmo e dal desiderio di vivere con il suo compagno, al punto da accettare e organizzare il tutto in fretta e furia.

I problemi di Gemma con la suocera e il matrimonio

Gemma e Francesco fissarono come data del matrimonio il 23 dicembre, ma le cose non furono semplici. Soprattutto la suocera non sembrava molto felice della scelta presa dal figlio, ragion per cui tra le due ci furono dei dissapori. Ad ogni modo, con il tempo, le divergenze si appianarono. Gemma ha raccontato di aver optato per un abito molto fine ed elegante, ma anche piuttosto monacale, considerando che non mostrava nessun lembo del suo corpo, se non il viso. La mattina delle nozze, poi, la donna ebbe un malore, che la spinse ad arrivare parecchio in ritardo alla cerimonia. Una volta giunta in Chiesa e visto il suo futuro marito, però, Gemma si rasserenò. Il ricevimento si svolse a Genova, all’interno di un castello in cui la famiglia di Francesco ospitò tutti i parenti della Galgani.

La fine della storia d’amore e le riflessioni di Gemma

La giornata procedette serenamente, all’insegna dell’amore e della famiglia. Gemma ha raccontato di avere un ricordo meraviglioso del giorno delle nozze e del suo matrimonio in generale. Malgrado le cose con Francesco non siano andate bene, infatti, continua a portarlo nel suo cuore in quanto l’ha resa molto felice e le ha permesso di vivere, almeno una volta nella vita, una favola. La donna non ha svelato i motivi della separazione, tuttavia, si è soffermata a dire che, purtroppo, ha preso con estrema leggerezza una scelta troppo importante. Questo, dunque, con il tempo ha portato alla nascita di problematiche che si sono rivelate poi irrisolvibili. Nonostante siano passati tanti anni, però, Gemma continua a credere nell’amore e, soprattutto, a sperare di poter rivivere la magia e la spensieratezza di quei momenti vissuti durante il suo precedente matrimonio.