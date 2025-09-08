Quest’anno Uomini e Donne festeggia 30 anni di messe in onda. Gli autori del programma di Maria De Filippi hanno deciso di fare un regalo a tutti i telespettatori raccontando dei retroscena inediti sulla trasmissione. Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, infatti, gli autori hanno parlato a ruota libera di quello che si cela dietro le telecamere. Nel dettaglio, hanno svelato retroscena sulla logistica, sui rapporti tra redazione e membri del parterre, alcune richieste assurde che sono state fatte agli autori. Inoltre è stato ripercorso anche il viale dei ricordi riportando alla luce alcuni dei momenti più emozionanti, ma anche più intensi che si sono verificati in questi primi tre decenni di messe in onda.

La richiesta più assurda fatta alla redazione di Uomini e Donne e retroscena sulla logistica degli hotel

Uomini e Donne sta per riaprire i battenti anche in televisione ma, per il momento, gli autori hanno deciso di fare una sorpresa ai fan del programma raccontando delle chicche inedite. Tra le varie domande a cui lo staff ha risposto ce n’è stata una molto intrigante inerente la richiesta più assurda che è stata fatta alla redazione. Ebbene, a tal proposito, gli autori hanno risposto che alcune volte è capitato che si rivolgessero a loro persone coniugate con l’intento di partecipare al programma. Molto probabilmente si tratta di persone che non hanno piena coscienza del reale scopo della trasmissione.

Successivamente, poi, sono stati svelati dei dettagli inerenti la logistica degli hotel per gli ospiti. Nello specifico, è stato chiesto se fosse mai accaduto qualche episodio assurdo, come quello che ha coinvolto tempo fa Barbara De Santi (il riferimento è andato a quanto la dama fu “cacciata” da un hotel in quanto i proprietari reputarono la sua presenza inopportuna dato che non faceva altro che lamentarsi del servizio, del cibo, dell’aria condizionata e altro). Ebbene, a tal proposito, gli autori hanno detto che quello è stato un episodio isolato e unico, proprio come la dama. In generale, invece, la redazione si occupa di trovare un alloggio a coloro che vivono fuori Roma, e solitamente non si verificano problematiche.

I momenti più iconici, emozionanti e intensi di questi 30 anni di UeD e molto altro

La produzione, poi, ha risposto anche ad altre domande, come ad esempio quella inerente il momento più iconico che si è verificato in questi 30 anni di UeD. Dare un’unica risposta, ovviamente, è stato difficile. Gli autori hanno detto che ce ne sono stati tanti, ma in generale le scelte sono sempre i momenti più emozionanti di tutte le puntate. Tra le liti storiche e degne di nota, invece, gli autori hanno menzionato tutte quelle che riguardano Tina Cipollari e Gemma Galgani, che ormai sono diventate un cult per la trasmissione. Il colpo di fulmine più toccante, invece, è stato quello scoppiato tra Tina Cipollari e Kikò Nalli.

In merito ai rapporti tra autori e protagonisti di Uomini e Donne, invece, la redazione ha ammesso di essere quotidianamente in contatto con loro. Ogni dama o cavaliere può contattare la redazione ogni qualvolta ne senta la necessità. Spesso, però, capita che certe cose vengano omesse volutamente, cosa che ha fatto nascere la frase cult “Ma la redazione lo sa?” La redazione spesso viene considerata come portatrice di verità, ma in realtà gli autori hanno spiegato che loro sanno solamente quello che dame e cavalieri decidono loro di confidare, molte cose rimangono nell’ombra anche per loro.

Per quanto riguarda trucco e parrucco, invece, gli autori hanno detto che il programma mette a disposizione dei partecipanti uno staff molto qualificato e variegato, da costumisti, truccatori, parrucchieri ed altro. Poi sta ai singoli partecipanti scegliere se vogliono avvalersi di questi aiuti, oppure fare da sé. In questo i protagonisti sono estremamente liberi, in quanto la cosa principale per lo staff è che tutti si sentano a loro agio. Infine, poi, in merito a cosa ci sia da aspettarsi da questa stagione di Uomini e Donne, gli autori hanno svelato che neppure loro sono in grado di predirlo. Tutto dipenderà dai protagonisti, che vengono lasciati sempre molto liberi di agire e comportarsi come meglio credono. La cosa certa, però, è che anche quest’anno ce ne saranno da vedere delle belle.