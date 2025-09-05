Nel corso della giornata di ieri non si è fatto altro che parlare di un’intervista rilasciata da Mario Adinolfi a Lorenzo Pugnaloni in cui ha parlato del suo desiderio di diventare opinionista di Uomini e Donne. Le sue parole sono subito state oggetto di discussione e, soprattutto, di replica, da parte di Tina Cipollari. L’opinionista ha liquidato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi dicendo che lo staff sia già al completo. Da qui è nato un piccato botta e risposta tra Mario e Tina che ha generato grosso fermento sui social. Come se non bastasse, poi, Adinolfi ha deciso di dare luogo ad un’ennesima contro-replica tirando in ballo anche Maria De Filippi e i suoi programmi.

Le stoccate di Mario Adinolfi a Maria De Filippi e ai suoi programmi

Mario Adinolfi e Tina Cipollari si sono lanciati stoccate sui social dopo che il primo si è candidato come opinionista di Uomini e Donne. Il suo appello, però, è stato alquanto inutile, in quanto pare che la richiesta non sia stata presa minimamente in discussione da Maria De Filippi e dallo staff del talk show. Mario, allora, ha deciso di pubblicare un post su Instagram in cui ha sbottato coinvolgendo anche la padrona di casa.

Nel dettaglio, Adinolfi si è difeso dalle tante critiche ricevute sui social dicendo che le sue parole fossero assolutamente ironiche. Successivamente, poi, ha ironizzato sulla paura di perdere il posto che Tina Cipollari avrebbe dimostrato con la sua replica all’intervista di Mario. Come se tutto ciò non fosse già abbastanza, poi, l’ex naufrago ha detto di non avere alcuna intenzione di sconvolgere gli equilibri della trasmissione, tuttavia, si è rivolto a Maria ed ha detto che, nel caso in cui un domani volesse apportare un miglioramento e un salto di qualità alle sue trasmissioni, lui è a disposizione.

Il web sbotta contro Mario: ci sarà un’ospitata a Uomini e Donne?

Mario Adinolfi ha puntualizzato di essere un fan dei programmi di Maria De Filippi, tuttavia, con le sue parole e le sue stoccate ha anche posto l’accento sul fatto che, ad oggi, tali programmi sono intrisi di trash, soprattutto a causa delle persone che ci lavorano, tra cui Tina per l’appunto. Con il suo ipotetico approdo in una delle trasmissioni della De Filippi, invece, si apporterebbe un grande passo in avanti. Inoltre, Adinolfi ha anche chiarito che sarebbe disposto a lavorare per il programmi della presentatrice a titolo gratuito, per apportare un “vantaggio al paese”.

Le parole di Mario, accompagnate da una certa presunzione, hanno fatto insorgere il web che, in men che non si dica, è esploso al di sotto del post in questione dicendo che l’unico vantaggio per tutti sarebbe quello di dimenticare totalmente la sua esistenza. Altri, invece, stanno cercando di spronare la De Filippi a dare luogo ad un faccia a faccia tra Mario e Tina a Uomini e Donne. Accadrà davvero? Non si sa. Intanto, le parole di Mario Adinolfi sono risultate piuttosto pungenti, forse è proprio il caso di dire che “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba”.