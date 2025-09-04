Da poco tempo Barbara De Santi è tornata attiva sui social dopo essersi assentata per un bel po’ a causa di un grave problema di salute che ha coinvolto sua sorella. Adesso che le cose vanno meglio, però, la donna ha deciso di riprendere in mano la sua vita, ritornando anche a condividere contenuti con i fan. Il suo ritorno, però, è stato segnato soprattutto da un grande cambiamento estetico, che in molti hanno notato. Barbara è apparsa molto più invecchiata e trascurata, ragion per cui alcuni hater ne hanno approfittato per insultarla. Ebbene, dopo essere rimasta in silenzio per un po’, la dama di Uomini e Donne ha risposto alle critiche, ha svelato cosa le è successo ed ha annunciato anche un’imminente stravolgimento ulteriore.

Barbara De Santi replica alle critiche sul suo cambiamento estetico e svela cosa è successo

Quello appena trascorso non è stato un bel momento per Barbara De Santi. La dama, infatti, ha affrontato una difficile situazione familiare, con la quale sta ancora combattendo, ed ha vissuto anche la fine della sua relazione con Ruggiero D’Andrea. Tutti questi eventi l’hanno portata a trascurarsi un bel po’, cosa che è stata subito notata dagli utenti del web. In queste ore, allora, la donna ha deciso di replicare a tono a tutti gli insulti e le critiche ricevute.

Barbara ha esordito dicendo di essere consapevole di essere cambiata fisicamente, ma lei ha pur sempre 56 anni e non ha alcuna intenzione di dimostrarne di meno. Inoltre, in tutti questi mesi si è trovata a fare i conti con delle situazioni che l’hanno assorbita totalmente, al punto da smettere di prendersi cura di sé. Questo, dunque, dimostra i capelli bianchi che hanno cominciato a comparire sulla sua testa, così come le rughe sul volto e i segni di stanchezza evidenti. La dama di UeD ha chiarito di non avere alcuna vergogna nel mostrarsi come è adesso, anzi, è fiera della donna che è.

I prossimi cambiamenti di Barbara e ritorno a Uomini e Donne?

Come se non bastasse, poi, Barbara De Santi ha chiarito di non avere minimamente intenzione di tornare indietro, neppure dopo tutte le critiche ricevute, anzi. La donna ha spiegato che, con il passare del tempo, la situazione andrà a peggiorare ulteriormente. I segni dell’invecchiamento, dunque, avanzeranno, come è normale che sia, e lei non ha affatto intenzione a mascherarli.

D’altro canto, la donna ha ammesso che se, invece, mostrasse meno anni di quelli che ha, in tanti l’accuserebbero di essere ricorsa alla chirurgia. Ciò dimostra che, alla fine, le persone hanno sempre da ridire e da criticare, quindi, tanto vale comportarsi come si ritiene più opportuno e come ci si sente meglio a fare. Insomma, la donna è stata alquanto categorica, quindi, non resta che attendere per vedere, effettivamente, quali saranno i prossimi cambiamenti. Nel frattempo, ancora non si sa nulla in merito al suo possibile ritorno a UeD. Nelle prime quattro registrazioni non era presente, non resta che attendere le prossime.