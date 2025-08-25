I fan di Uomini e Donne sono stati molto in apprensione in questo periodo per Barbara De Santi. Il motivo risiede nel fatto che la dama si è assentata dai social per un periodo di tempo abbastanza lungo. Il tutto si è verificato dopo che ha annunciato un gravissimo incidente di cui è stata vittima sua sorella, che le è quasi costato la vita, ma non solo. Nello stesso periodo hanno cominciato a circolare in rete anche notizie inerenti la rottura con Ruggiero D’Andrea, conosciuto a Uomini e Donne. Ebbene, dopo una lunga assenza e un lungo silenzio, la donna è tornata sui social con un video, in cui si è mostrata con un look inedito.

Il ritorno di Barbara De Santi sui social: cosa ha detto in merito a sua sorella

Barbara De Santi è tornata sui social per informare i suoi fan circa la sua assenza e, soprattutto, circa le condizioni di salute di sua sorella. La dama ha sfoggiato un sorriso raggiante ed ha ammesso che, finalmente, dopo tanto tempo, può dare un buon giorno ai suoi fan, in quanto le sue vicende familiari vanno decisamente meglio.

La De Santi ha detto che sua sorella, finalmente, sta molto meglio. Il delicato intervento a cui si è sottoposta è andato a buon fine, anche se il percorso che deve fare per riprendersi del tutto è ancora lungo. Ciò che conta è che la fase più critica la si può considerare finalmente alle spalle. Barbara ha dato con gioia questa notizia e, con queste parole, ha dato anche una spiegazione circa l’assenza di cui si è resa protagonista in questi giorni. Come avevano intuito i fan, la dama non aveva alcuna voglia di mostrarsi sui social considerando il difficile momento che stata attraversando la sorella e tutta la sua famiglia.

La dama di Uomini e Donne stravolge il suo look: ecco come si è mostrata

La notizia ha sicuramente rassicurato tutti i fan della donna, che in questo periodo avevano iniziato a mostrarsi piuttosto inquieti e preoccupati. Barbara, però, non ha minimamente fatto menzione della sua vita privata, non confermando né smentendo le voci di rottura con Ruggiero D’Andrea. Considerando tutte le voci che si sono diffuse, però, la situazione appare piuttosto chiara a tutti.

In ogni caso, la cosa che ha generato maggiore sgomento del ritorno di Barbara De Santi sui social fa capo al suo look. La donna, infatti, ha sfoggiato un taglio di capelli più corto rispetto al normale, ma non solo. Sulla fronte appare anche una ciocca di capelli di colore chiaro, tra il bianco e il biondo ossigenato. In generale, però, la donna sembra avere il volto molto più provato e invecchiato rispetto a quando faceva parte di Uomini e Donne. Questo, dunque, sta facendo sorgere altre domande. Cosa sarà successo a Barbara? Perché questo cambiamento così radicale? Non resta che attendere per vedere se arriverà una risposta.