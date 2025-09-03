Le registrazioni di Uomini e Donne sono appena cominciate, e di segnalazioni e pettegolezzi ne stanno già circolando parecchi. In queste ore, a suscitare l’interesse e la curiosità dei fan della trasmissione è una strana vicenda che riguarda Flavio Ubirti e Martina Cardamone. La ragazza pare abbia folgorato il tronista, al punto da riuscire a farsi portare in esterna già per due volte di fila. Questo ha fatto sorgere dei sospetti, i quali sono stati fomentati da alcune indiscrezioni trapelate sui social. I due pare facciano parte della stessa agenzia, ragion per cui, non è che forse si conoscevano già? Il manager dell’agenzia è intervenuto per svelare tutto.

I rumor e le segnalazioni su Flavio e Martina di Uomini e Donne: lavorano per la stessa agenzia?

In questi giorni si sta parlando molto del percorso di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, con particolare riferimento alla corteggiatrice Martina Cardamone. La ragazza è finita al centro dei gossip per essere stata portata due volte in esterna, cosa che ha spinto diversi utenti ed influencer ad indagare un po’ sul suo conto. Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, ha rivelato alcune curiosità sulla ragazza e, subito dopo la fuoriuscita di talli notizie, la giovane ha deciso di rendere privati i suoi account social.

Come se non bastasse, poi, alcuni utenti del web hanno notato che Martina segua lo stesso manager di Flavio Ubirti. Questo, dunque, ha spinto molti a credere che, in realtà, i due potrebbero aver lavorato insieme in passato e, di conseguenza, conoscersi già da prima del loro percorso a Uomini e Donne. Trapelate queste indiscrezioni, il manager dell’agenzia in questione ha deciso di intervenire rilasciando delle dichiarazioni proprio a Pugnaloni.

L’intervento del manager dell’agenzia di Flavio e i comportamenti sospetti di Martina

Tale Alex ha chiarito che con Martina non ha mai avuto alcun rapporto lavorativo. La ragazza è stata contattata anni fa da una sua collaboratrice, tuttavia, da quel momento in poi non è scaturita nessuna collaborazione. L’uomo, poi, ha chiarito di non essere lui ad occuparsi del settore femminile, ragion per cui non sa con esattezza per quale ragione Martina segua la sua agenzia sui social. Ad ogni modo, Alex ha chiarito che nel loro ambiente è molto comune che agenzie e modelle si seguano reciprocamente, vuoi per curiosità o per interesse, ma questo non vuol dire che da qui nascano conseguenzialmente dei rapporti di lavoro.

A dimostrazione di questo, Alex ha dichiarato anche che Martina non figura tra le modelle dell’agenzia, a differenza di Flavio che, invece, è presente. Inoltre, un altro motivo per il quale Martina potrebbe seguire l’agenzia è che spesso vengono pubblicate foto di bei ragazzi, cosa che stuzzica l’interesse di molte donne. Questo aspetto, dunque, sembra essere chiarito, ma resta aperta un’altra domanda, per quale ragione Martina ha reso privato il suo profilo dopo che hanno iniziato a trapelare queste notizie? La sua è stata una mossa istintiva, oppure frutto di una strategia ben precisa? Al momento non si sa, ma una cosa è certa, il trono di Flavio sta diventando già piuttosto intrigante.