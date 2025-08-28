Scorpione, segno d’acqua governato dal pianeta Plutone, tu che ti muovi attraverso le profondità dell’emozione come nessun altro segno zodiacale può fare. La tua natura intensa, passionale e segreta ti rende uno dei segni più complessi e affascinanti dell’intero zodiaco. Sei guidato da un’insaziabile curiosità, un desiderio di scavare sotto la superficie e scoprire i misteri nascosti, sia dell’universo che dell’animo umano.

Il tuo simbolo, lo scorpione, rappresenta perfettamente la tua essenza. Così come lo scorpione è noto per la sua letale puntura, tu sei conosciuto per la tua capacità di percepire e rispondere alle situazioni con una precisione acuta. Ma, al contrario di quanti molti potrebbero pensare, la tua “puntura” non viene utilizzata alla leggera. Sei un difensore feroce di coloro che ami e un avversario formidabile per chi osa tradirti.

La passione è al centro della tua esistenza. Quando ami, lo fai con un’intensità che può travolgere, e quando senti, le tue emozioni hanno la profondità dell’oceano. Questa capacità di sentire in profondità ti rende empatico e comprensivo, ma può anche portarti in acque tumultuose, in quanto l’intensità delle tue emozioni può a volte essere schiacciante.

Sei anche dotato di una volontà di ferro e di una determinazione inarrestabile. Quando decidi di perseguire un obiettivo o una passione, niente può distoglierti dal tuo percorso. Ma con questa forza interiore viene anche una tendenza a riflettere profondamente, a volte persino a rimuginare su questioni passate. La chiave per te, caro Scorpione, è imparare a bilanciare la tua profonda introspezione con l’accettazione e il rilascio, permettendo a te stesso di fluire con le correnti della vita piuttosto che resistere ad esse.

Oroscopo di oggi dello Scorpione di Paolo Fox: le previsioni di oggi 28 agosto 2025

Il segno dello Scorpione si troverà ad affrontare la conclusione di alcuni progetti ancora in fase iniziale e la gestione di contratti e programmi che, nonostante tutto, prenderanno forma con l’arrivo dell’autunno. Attenzione, Scorpione: nell’ambito sentimentale ci saranno sviluppi interessanti, ma è importante evitare controversie e polemiche.

Dove seguire l’oroscopo di Paolo Fox

Nel mondo dell’astrologia, Paolo Fox domina la scena. Se vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie, ecco la soluzione. Solo su Radio Lattemiele, ogni giorno, Paolo rivela le sue insight astrologiche nel programma ‘Latte e Stelle‘. Per chi adora iniziare il giorno sotto l’egida delle stelle, accendi la radio alle 06.10, 08.10 e 10.10.

Sei sempre in movimento e prediligi l’ascolto online? Radio Lattemiele è sempre con te. La sera, alle 20.10 e 23.10, scopri l’oroscopo quotidiano narrato da Paolo in persona. Come se un amico ti svelasse i segreti del cielo mentre ti dirigi al lavoro o mentre rientri.

Ogni lunedì, Paolo delinea una panoramica settimanale dettagliata, poi esplorata giorno dopo giorno per ogni segno. Quindi, se ti interroghi sulle sorprese della giornata o su possibili cambiamenti nella sfera lavorativa o affettiva, sintonizzati con Paolo Fox su Radio Lattemiele. Le stelle parlano e Paolo è lì per tradurre il loro linguaggio per te.