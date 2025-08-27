Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 28 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 28 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sembra che la luna non sia più in opposizione e immagino che le ultime 48 ore possano essere state cariche di tensione. Sei una personalità unica, tendi a percorrere percorsi inesplorati perché credi fermamente nei frutti del tuo impegno. Continua a dedicarti al lavoro con questa tua attitudine. Inoltre, segnati sul calendario che il fine settimana sarà significativo per la sfera affettiva. Te lo anticipo fin da ora.

Oroscopo del Toro

Toro, la presenza contraria della luna potrebbe creare una sorta di disagio, specialmente se non hai ottenuto le risposte desiderate. Che si tratti di risposte sentimentali o professionali non fa differenza. Sono giornate che portano alla riflessione sul domani, desiderosi di una maggiore serenità.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, voi siete in una fase immensamente creativa! Con Marte e Venere favorevoli sin da pochi giorni fa, e Saturno presente in modo eccellente, questo rivela che la conferma che stavate aspettando è finalmente giunta a voi. Sembrate esservi aperte delle opportunità che portano un alito di freschezza e innovazione, e questo è applicabile anche alla dimensione sentimentale. Trovatevi pronti per l’amore.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, l’orizzonte astrale attuale suggerisce un grande successo per ogni iniziativa che intraprendete in questo momento. Ovviamente, le stelle svelano la direzione: resterà poi a noi il compito di mettere i guanti e lavorare sodo. Dal punto di vista amoroso, le connessioni si intensificano: coloro che intrattengono una relazione non totalmente impegnativa potrebbero desiderare un legame più stabile, mentre chi vive un amore di lunga data potrebbe essere pronto a farlo diventare ufficiale.

Oroscopo del Leone

Per i nati sotto il segno del Leone, la luna attuale può sembrare contraria, ma la loro sete di agire non viene minimamente scalfita. Sento che ci sono molte questioni da risolvere, molte sfide da affrontare, e questa incessante attività può a volte avere un impatto sul benessere fisico. La salute è un tesoro che non va dimenticato, quindi raccomando di non esagerare con gli sforzi.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, man mano che ci addentriamo verso la conclusione del mese, una sensazione di chiarezza emerge, una chiarezza che abbiamo anelato nel mese di luglio. Riscontriamo che hai affrontato alcuni momenti di incertezza nella tua carriera e allo stesso modo in amore ti è stato chiesto di fare qualche compromesso. Ma le stelle al momento sono al tuo favore!

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è tempo di ripristinare l’equilibrio finanziario. C’è un certo senso di disordine e distrazione, specie se c’è un debito non ancora saldato. Forse, se gestisci un’attività, ti troverai a dover organizzare e sistemare tutto. Il tuo cuore batte forte, grazie all’influsso positivo di Venere, e ti ritrovi a riflettere sull’amore dopo un periodo di tensioni e conflitti.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione si troverà ad affrontare la conclusione di alcuni progetti ancora in fase iniziale e la gestione di contratti e programmi che, nonostante tutto, prenderanno forma con l’arrivo dell’autunno. Attenzione, Scorpione: nell’ambito sentimentale ci saranno sviluppi interessanti, ma è importante evitare controversie e polemiche.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, Venere ti invita nella tua vita un vortice di positive vibrazioni. Le relazioni di amicizia si rafforzano, mentre la routine quotidiana sembra essere limitante. Sembra infatti che tu abbia il desiderio di esplorare nuove avventure emotive.

Oroscopo del Capricorno

Attualmente, l’astro del Capricorno è forte grazie a questo cielo, rafforzando i legami in modo significativo. Non c’è più l’opposizione di Venere, quindi sii consapevole che nel campo lavorativo dovresti considerare un cambio. Può essere quello di gruppo, ruolo o addirittura l’adozione di un approccio diverso rispetto al passato. Mettiti alla prova!

Oroscopo dell’Acquario

Aquario, ci sono momenti in cui ti percepisci come un pesciolino fuori dall’acqua, quasi un estraneo. Questo senso di alterità deriva dal tuo desiderio di non conformarti al branco; nuotare a tuo modo è stimolante, tuttavia possono esserci fasi in cui ti senti stanco, come nella giornata di oggi, a causa di una Luna non proprio favorevole. Pertanto, potrebbe essere saggio non alimentare dispute inutilmente.

Oroscopo dei Pesci

Come il grande Paolo Fox, vorrei dire ai nati sotto il segno dei Pesci che la Laguna è favorevole alla loro espansione interiore. L’amore, in particolare, sta per riemergere nella vostra vita. Osservate il cielo: porta anche ottime opportunità lavorative. Giove è al vostro fianco e vi ispirerà nuove fantastiche idee. A prescindere dalla giornata, oggi e domani vi riserveranno piacevoli intuizioni, potrebbe addirittura trattarsi di sogni premonitori.

