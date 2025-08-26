In questi giorni Barbara De Santi è finalmente tornata attiva sui social aggiornando i suoi fan circa le condizioni di salute di sua sorella e sfoggiando un look decisamente inedito. Nessuna menzione sulla relazione con Ruggiero D’Andrea. A dare aggiornamenti sulla faccenda, però, sono state alcune segnalazioni trapelate sul web. Stando a quanto emerso, sembra proprio che il cavaliere di Uomini e Donne si sia rifatto una vita con un’altra persona.

La segnalazione su Ruggiero D’Andrea: avvistato con un’altra dopo Barbara De Santi

Malgrado Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea non abbiano proferito parola in merito a quella che sembra essere la fine della loro relazione, indiscrezioni social stanno confermando i dubbi. Tutto è cominciato nel momento in cui Ruggiero ha pubblicato una foto che ritrae due calici di vino e nell’immagine si intravede la mano di una donna con tanto di unghie lunghe e smalto rosso. A commento della foto c’è la scritta: “Da m’annoio, a mi diverto“.

L’immagine in questione non sembra lasciare molti dubbi. Il cavaliere è palesemente in compagnia di un’altra donna con cui, a quanto pare, c’è un feeling piuttosto importante. Tale indiscrezione è stata confermata dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha riportato la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato di aver parlato con i due, o con uno di loro, e di aver appreso che la relazione fosse giunta al capolinea.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

I presunti motivi della rottura tra Barbara e Ruggiero e possibile ritorno a Uomini e Donne

Sempre sulla base di questa segnalazione, però, sono emerse anche altre indiscrezioni. Sembrerebbero essere trapelate anche le cause di questa rottura. Stando a quanto emerso pare che Barbara e Ruggiero abbiano iniziato ad avere dei problemi proprio nel momento in cui si è verificato il terribile incidente che ha coinvolto la sorella della De Santi. Da quel momento in poi, infatti, Barbara avrebbe cominciato a comportarsi in modo decisamente differente nei riguardi del suo fidanzato, ragion per cui avrebbe portato la relazione ad un punto di rottura irreparabile.

Per il momento, però, nessuno dei due è intervenuto sulla faccenda, cosa che sta facendo maturare nei fan una convinzione. Molto probabilmente, Barbara e Ruggiero non stanno proferendo parola circa la loro rottura in quanto ne parleranno direttamente a Uomini e Donne, che ricordiamo riaprirà i battenti a metà settembre. Per quanto riguarda le registrazioni, invece, l’attesa è finita, in quanto oggi e domani sono previste le prime due registrazioni della stagione. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.