Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 27 agosto 2025.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 27 agosto 2025

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, c’è una Luna contraria oggi che potrebbe portarti qualche piccolo fastidio che dovrà essere risolto. In ambito economico, ti invito a fare attenzione e gestire con prudenza le tue risorse. Evita posizioni radicali, può esserci una persona che desidera modificare o peggio, revocare un accordo precedentemente stipulato.

Oroscopo del Toro

Toro, è fondamentale che tu focalizzi la tua attenzione sulle questioni lavorative, dal momento che hai diverse situazioni da gestire in un limitato lasso di tempo, considerando tutte le svolte che si sono verificate da febbraio fino ad ora. Per quanto riguarda il tuo cuore, sembra che tu stia esauriendo le energie, se il tuo partner provoca troppa tensione, è importante fare attenzione perché il legame potrebbe rompersi.

Oroscopo dei Gemelli

Continuate a splendere, Gemelli! In ambito sentimentale e professionale, si prospettano degli eventi favorevoli. Le vostre intuizioni riscontrano consensi ed approvazione. Marte, nel suo aspetto magnifico, vi restituisce una dose di energia. Parimenti, si rinnovano gli impegni lavorativi.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, se state pianificando un progetto lavorativo di coppia, potreste ritrovarvi in una situazione di stress. Non temete, è una forma di stress che può risultare positiva alla fine. Tuttavia, la giornata odierna richiede una particolare attenzione. Cercate di non cadere in tensioni o rischiare eccessi.

Oroscopo del Leone

Leone, sei inarrestabile. Il tuo orizzonte è quello dei campioni e puoi gestire anche leggere sfide con facilità. Questo vale tanto per le questioni affettive quanto per le questioni professionali. Vai avanti con sicurezza!

Oroscopo della Vergine

Vergine, stupende notizie astrali in arrivo! I tuoi transiti stellari sono decisamente migliorati, permettimi di congratularmi con te. Ho percepito quanto hai dovuto affrontare di recente, sembrava persino che nel contesto lavorativo non ti considerassero abbastanza, come se fossi stato marginalizzato. Devi avere sperimentato notevoli ostacoli. Ma adesso le cose sono cambiate: la tua rotta non è più incerta, infatti ti ritrovi tra i favoriti del destino.

Oroscopo della Bilancia

Per gli amici della Bilancia, la ricerca di riscosso in campo professionale è in atto, ma ricorda! Bisogna fare attenzione, il tuo corpo sta mostrando segni di affaticamento. Non è possibile raggiungere tutto in un battito di ciglia. Tuttavia, la presenza della Luna nel tuo segno oggi stimola una valanga di idee creative e ispirazioni uniche.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, evita di farti prendere dall’agitazione, specialmente in materia sentimentale. È possibile che recentemente qualcuno abbia disturbato la tua tranquillità, o forse sei semplicemente travolto da un grande amore. Tuttavia, è consigliabile mantenere una certa distanza, sia a livello mentale che fisico. Questo intervallo è destinato ad essere colmato.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, con il cielo attuale e l’auspicio di Venere, potresti sperimentare un’emozione inconsueta, un amore riacceso. Si nota anche un rinnovato spirito di avventura tipico del tuo segno, che ti spinge verso nuovi percorsi e progetti. Questo impulso dinamico, che era assente nel mese di luglio, sembra essere tornato.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, la risoluzione dei piccoli affanni che di recente hanno scosso la tua serenità è a portata di mano! Questo è infatti il crinale dell’anno, e vedi già all’orizzonte la ripresa del lavoro a partire da settembre. Sarai quindi chiamato a fare delle scelte importanti, su chi avere al tuo fianco e su come indirizzare le tue energie. Ricorda, tuttavia, le sfide non servono a nessuno in amore: ciò che si richiede è più serenità.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, ricorda, non è il momento di eccedere. Hai affrontato giorni di difficile gestione, e anche le questioni amorose possono essere diventate un po’ ammucchiate. Chiunque tenti di dominarti con una gelosia eccessiva o di metterti in una situazione di angustia e controllo incontrerà resistenza.

Oroscopo dei Pesci

L’intuizione dei Pesci sta per pagare, le ispirazioni saranno ricompensate. Si presenta un firmamento favorevole per chi opera nel campo artistico o per coloro che interagiscono direttamente con il pubblico. Si prospetta un periodo astrologico di intenso lavoro, che potrebbe riservare qualche fatica, ma garantirà un riscatto di successo.

